CHAURETTE, Yves



De Repentigny, le 18 décembre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Yves Chaurette, époux de madame Lorraine Déziel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Maxime (Josée), Mélanie (Stéphane) et Marie-Pascale, ses petits-enfants: Samuel, Isabelle, Émilie, Félix et Mathis, sa soeur Monique, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront remises à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Sud de Lanaudière.