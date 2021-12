GRATTON-VIAU, Suzanne



À Saint-Benoît, le 16 décembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Suzanne Gratton Viau, épouse de feu M. Jacques Viau.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ghyslain et Lysanne (Pierre), ses petits-enfants: Arnaud (Sabrina) et Léandre (Cynthia), son arrière-petite-fille Amélia, ses soeurs et son frère: Françoise (feu Gaston), Monique et Paul (Agathe), sa belle-soeur Marie-Claire (feu Hubert) et son beau-frère René (feu Louise) ainsi qu'autres parents et amisLes funérailles et la mise en terre auront lieu au printemps 2022.Elle fut confiée au:Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la fondation du CHSLD Saint-Benoît.