Jeux olympiques: les joueurs de la LNH n'iront pas à Pékin

La Ligue nationale de hockey (LNH) a confirmé mercredi que ses joueurs ne participeront pas aux Jeux olympiques de Pékin.

Conséquemment, le circuit Bettman manquera les Jeux pour une deuxième fois d’affilée, ses hockeyeurs n’ayant pas été présents à Pyeongchang en 2018. Les ravages causés par la COVID-19, que ce soit au sein des effectifs des équipes de la ligue ou ailleurs dans le monde, ont compliqué la tâche des dirigeants de la LNH.

Cette dernière avait initialement prévu une pause d’environ trois semaines en février pour permettre à ses meilleurs éléments de prendre part aux Jeux, mais cette période servira plutôt à la reprise des nombreuses rencontres reportés ces jours-ci en raison du coronavirus. De plus, plusieurs athlètes se sont questionnés récemment sur la quarantaine qu’ils auraient dû suivre en Chine dans l’éventualité d’un résultat positif à un test. Celle-ci aurait été longue de plusieurs semaines, dans des conditions d’isolement incertaines.

«La LNH admire et respecte le désir des joueurs de représenter leur pays et de participer à un tournoi réunissant les meilleurs des meilleurs. Nous avons attendu le plus longtemps possible pour prendre cette décision, tout en regardant les diverses options envisageables pour qu’ils y prennent part. Malheureusement, étant donné l’interruption importante à notre calendrier de la saison régulière, les événements reliés à la COVID-19 ayant été à l’origine du report de 50 matchs avant le 23 décembre, la participation aux Olympiques n’est plus possible», a déclaré le commissaire Gary Bettman par voie de communiqué.

«Notre but a toujours été et demeure de présenter l’entièreté de la campagne et des séries éliminatoires dans un délai acceptable, a-t-il poursuivi. Conséquemment, avec encore de rigoureux protocoles sanitaires en place, nous commencerons à utiliser les dates comprises entre les 6 et 22 février pour reprogrammer les matchs ayant été repoussées.»

Rien de surprenant

Les dernières heures laissaient d’ailleurs présager la décision à venir. Mardi, certaines sources, dont le journaliste Frank Seravalli sur Twitter, avaient précisé que la LNH et le syndicat s’étaient entendus pour l’absence des joueurs à Pékin. Il ne restait qu’à aviser le Comité international olympique et la Fédération internationale de hockey sur glace du verdict. La ligue avait jusqu’au 10 janvier pour annoncer ses intentions sans devoir assumer des pénalités financières.

Malgré tout, quelques-uns espéraient un dénouement différent. C’était le cas du capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, auteur du fameux but en or de la finale des Jeux de Vancouver en 2010.

«Repousser les Jeux d’un an, comme ce fut le cas pour ceux d’été, pourrait être le meilleur scénario. Mais les chances sont minces [que ça arrive]», avait-il dit mardi en point de presse, tel que rapporté par «Le Journal de Montréal».

«Je sympathise avec ceux qui ont raté quelques occasions. Ce n’est pas un événement qui se tient chaque année. Tu ne peux pas dire que tu vas pousser quelques mois de plus [pour te reprendre l’an prochain]. Les Jeux, c’est une occasion et l’expérience d’une vie qui ne se présente pas souvent. Parfois, c’est une chance qui ne se présente qu’une seule fois», avait-il également rappelé.