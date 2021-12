Juan Kelly de retour avec les Aigles

Les Aigles de Trois-Rivières ont annoncé que le joueur de premier but Juan Kelly effectuera un retour avec l’organisation de la Ligue Frontier en 2022.

Le natif de République dominicaine était un membre de la formation de la Mauricie lors de la campagne 2019. L’an dernier, il a évolué avec les Miners de Sussex Country, où il a maintenu une excellente moyenne au bâton de ,330.

«Juan est possiblement le joueur le plus excitant de cette ligue. C'est un talent naturel et un joueur avec énormément d'expérience dans le baseball professionnel. En plus, il possède la capacité de frapper des deux côtés du marbre et de jouer à plusieurs positions en défensive», a indiqué le gérant des Aigles, Matthew Rusch, dans un communiqué de son organisation.

Avant de faire le saut chez les Aigles en 2019, Kelly a évolué pendant sept ans dans l’organisation des Blue Jays de Toronto, lui qui a joué au niveau recrue et dans le AA.

