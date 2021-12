LAH: pas de match des étoiles à Laval

La Classique des étoiles 2022 de la Ligue américaine de hockey (LAH), prévue à la Place Bell les 6 et 7 février, n'aura pas lieu, a annoncé le Rocket de Laval mercredi.

• À lire aussi: La LNH n’ira pas à Pékin

L’événement est le dernier figurant à une longue liste de compétitions sportives et de matchs ayant été reportés ou annulés en raison de la COVID-19. Pour les amateurs de hockey de la région lavalloise, il s’agit d’un autre rendez-vous manqué, résultat de la pandémie.

«Le report de la Classique des étoiles pour une deuxième année est décevant, mais malheureusement inévitable dans les circonstances. C’est certainement l’un des événements les plus prestigieux de la LAH et nous avons hâte de présenter cet événement à la Place Bell. Nous sommes très reconnaissants envers nos partisans et nos partenaires pour leur loyauté dans cette période difficile», a indiqué dans un communiqué France Margaret Bélanger, présidente sports et divertissement pour le Groupe CH.

«Avec l’événement qui a lieu dans seulement six semaines et les défis continus concernant la santé et la sécurité, les voyages internationaux et les rassemblements, la ligue et l’organisation du Rocket estiment qu’il est dans le meilleur intérêt de tous de reporter l’événement. Nous restons déterminés à présenter la Classique des étoiles à Laval», a ajouté le président et chef de la direction de la LAH, Scott Howson.

Conséquemment, les partisans québécois devront patienter à nouveau pour assister à cet événement comprenant le match des étoiles du circuit, ainsi qu’un concours d’habiletés. Par ailleurs, le Rocket a mentionné que les détenteurs de billets pour la Classique seront informés des modalités compensatoires prochainement.