Le système de santé saturé plus vite qu’anticipé, croit Dre Liu

La hausse fulgurante des cas de COVID-19 au Québec risque d’avoir des conséquences plus rapidement qu’anticipé sur le système de santé, craint une professeure spécialiste des urgences pandémiques.

Jugeant la situation «extrêmement préoccupante», la Dre Joanne Liu craint que le système de santé craque plus tôt que tard.

«Je pense que la plus grande inquiétude, ça va être de voir comment on va être capables d’absorber cette demande-là au niveau des soins à travers notre système de santé», dit-elle.

La Dre s’attend à ce que les hospitalisations augmentent dans les prochains jours voire prochaines semaines.

«Ce qui est difficile à dire, c’est jusqu’à quel point? Mais vu l’accélération du nombre de personnes infectées, ça va probablement saturer plus rapidement qu’on pensait notre système de santé», précise-t-elle.

Elle cite en exemple l’Europe où les systèmes de santé des différents pays sont saturés.

Alors que le monde entier cherche à combattre le variant Omicron à coup de dose de rappel du vaccin, Dre Joanne Liu pense qu’il faut «pousser pour avoir une équité vaccinale» dans le monde.

«Depuis le début, on sait que quand on a un virus qui se promène sans fin et qui se transmet, bien chaque fois, il y a une mutation. Donc chaque fois, ça pourrait faire une mutation qui pourrait être différente et qui va échapper à la protection des vaccins», explique-t-elle.

Pour Dre Liu, le temps est venu de penser à une façon concrète pour réussir à vacciner le reste de la planète.