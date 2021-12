L’éducation physique, une matière importante pour les jeunes

Cher père Noël,

La dernière fois que je t’ai écrit une lettre, je devais avoir 6 ou 7 ans. À cette époque, j’avais le souhait d’être une enseignante d’éducation physique. Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir réalisé mon rêve depuis presque 20 ans!

Il s’en est passé, des choses, depuis que j'ai obtenu mon diplôme en 2003! La société a évolué et mon métier aussi. Si tu savais tout ce qui se fait de beau dans les gymnases du Québec afin de donner aux jeunes le goût d’être actifs au quotidien!

Comme tu le sais, la pandémie est venue chambouler nos vies et la vie scolaire a dû évoluer à vitesse grand V afin de s’adapter à tout cela. Donner des cours d’éduc en ligne ne fut pas de tout repos, crois-moi! Il a fallu être très imaginatifs!

Des conséquences sur la santé des enfants

J’ai même créé mon propre site web, «La Prof d’Éduc», afin de rendre disponibles des ressources en ligne, pour que les jeunes puissent s'activer à la maison! Mais je n’ai pas besoin de te dire que ce fut très difficile, pour les jeunes, d’être privés de leur activité physique préférée pendant des mois. Malheureusement, ceci a eu de multiples conséquences néfastes sur leur santé physique et mentale.

Tu sais qu’au début du confinement, le gouvernement avait mis de côté les cours d’éducation physique. Plusieurs ont jugé que les priorités étaient ailleurs. Heureusement, le gouvernement s’est vite rendu compte à quel point il s’agissait d’un cours essentiel pour la santé mentale de nos jeunes.

Je croyais sincèrement que les gens comprendraient enfin toute l’importance de notre matière. Comprendre que nous sommes des acteurs de premier plan dans l'acquisition de saines habitudes de vie au quotidien, ce qui a un impact direct sur la santé physique et mentale de nos jeunes. Tu sais, la très grande majorité des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec travaillent très fort pour changer les perceptions reliées à notre matière.

Mais laisse-moi te dire que cela est extrêmement difficile. J’ai eu besoin de t’écrire cette lettre après avoir visionné une émission québécoise la semaine dernière. Quelle fut ma déception d’entendre cette réplique: «Ma matière préférée, c’est l’éducation physique! Ben non, c'est une blague, là! J’aime ça, mais je sais bien que ce n’est pas vraiment une matière scolaire!»

Sur le coup, j’étais vraiment fâchée! J’ai même dit de gros mots! Je suis désolée, père Noël, mais je prends tellement mon métier à cœur que cela m’a vraiment fait de la peine d’entendre que mon cours n’est pas vraiment une matière scolaire. Je ne comprenais pas comment une réplique pareille avait pu passer à la télé.

Une matière trop souvent méprisée

Après réflexion, j’ai compris que ce qui a été dit dans cette scène reflète tout simplement ce que pense encore une très grande majorité de la population. Eh oui, malheureusement, notre matière est encore trop souvent méprisée. Je crois qu’elle porte encore sur ses épaules les anciennes méthodes, qui, je le reconnais, ont eu des effets néfastes chez un grand nombre de personnes (pesée, chef d’équipe, valorisation de la performance, etc.).

Cependant, je dois t’avouer, à regret, qu’il existe encore des enseignants qui sont restés avec cette mentalité de performance. J’espère de tout cœur que tu sauras les convaincre de changer leur pratique... toi qui es capable de miracles!

J’aimerais tellement que les gens sachent ce qui se passe entre les quatre murs d'un gymnase. Qu’ils voient que nos cours ont évolué. Que l’accent n’est plus mis, comme autrefois, sur la performance. Faire comprendre que notre travail ne consiste pas à simplement faire bouger les enfants pendant 60 minutes pour qu'ils vident leur trop-plein d’énergie. Nous avons une panoplie de savoirs à leur transmettre afin de leur apprendre l’importance d’être actif et afin de les rendre autonomes dans leur pratique d’activités physiques quotidiennes. Oui, on leur donne des moyens d’action variés afin de développer leurs habiletés motrices générales, mais on leur apprend tellement plus de choses que de simplement «pousser un ballon».

Prenez soin de votre santé

Pour terminer, père Noël, mon souhait, cette année, est non seulement d'amener les gens à croire en l'importance de notre matière, mais aussi de les amener à prendre soin de leur santé. Qu’on réussisse à transmettre le message suivant aux jeunes et moins jeunes: prenez soin de votre santé physique et mentale. Délaissez le désir de performer et de plaire à tout prix. Arrêtez de vous demander d’être parfaits. Soyez actifs pour le plaisir et pour les bienfaits que cela vous procure, et non pour perdre du poids ou pour avoir de gros biceps. Notre devoir est d'inculquer ces valeurs à nos jeunes, mais ce n’est pas évident quand la société elle-même valorise la perfection et la performance. Allez, ensemble, changeons les choses!

Merci, père Noël, d’avoir pris le temps de lire ma lettre. J’aimerais que tu la partages à travers tout le Québec afin que nous bâtissions une société basée sur la prévention dès l’enfance plutôt que de miser sur un système de santé qui est déjà à bout!

Photo courtoisie

Annie Moreau

Enseignante en éducation physique - conférencière - motivatrice