Les Flames ne veulent pas payer davantage pour leur nouvel aréna

Le président de la Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC), John Bean, a confirmé que les Flames se retirent du projet conjoint avec la ville de Calgary concernant la construction d’un nouvel amphithéâtre.

Mercredi, en conférence de presse, l’homme d’affaires a expliqué qu’un différend monétaire était à la base de leur décision.

Concrètement, les propriétaires des Flames refusent de payer pour les dépassements de coûts d’une éventuelle construction. La municipalité et l’équipe s’étaient initialement entendues pour financer équitablement le projet évalué à 550 millions $.

Selon le club, l’estimation est passée à 634 millions $ et il aurait dû mettre plus d’argent que la ville. C’est surtout un 19 millions $ supplémentaire pour des infrastructures routières et un coût lié à l’atténuation des changements climatiques qui a fait en sorte que les Flames ne veulent plus aller de l’avant avec le projet.

«Tout le monde est déçu, a affirmé Bean. Il s’agissait d’un projet d’infrastructure très important pour la ville de Calgary et tous ses habitants. Nous sommes tannés d’entendre que des gens se déplacent à Edmonton ou à Saskatoon pour assister à des concerts.»

«Il y avait une entente en place, mais pour plusieurs raisons, nous ne pouvons malheureusement pas franchir la ligne. C’est frustrant et décevant, mais nous passons à un autre appel.»

La veille, la mairesse de Calgary Jyoti Gondek a annoncé le retrait de la CSEC via une série de messages sur Twitter.

«Il y avait des coûts supplémentaires qui devaient être pris en charge par CSEC. Il semble qu’ils soient incapables de prendre cet engagement financier, après que leur permis ait été approuvé. Tout semble donc indiquer que la transaction tombe à l’eau», a-t-elle notamment écrit.

Bean a par ailleurs indiqué que les Flames n’avaient pas l’intention de se lancer dans un nouveau projet d’amphithéâtre et qu’ils allaient continuer d’évoluer au Scotiabank Saddledome, qu’il occupe depuis 1983.

«Nous devons nous concentrer sur où nous sommes et sur ce que nous avons à faire, a-t-il dit. Nous allons donc continuer de mettre un bon produit sur la glace et nous allons faire de notre mieux pour nous assurer que nos partisans continuent d’avoir une superbe expérience au Scotiabank Saddledome pour encore plusieurs années.»

