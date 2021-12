LHJMQ : un duo de frères chez le Phoenix

Le Phoenix de Sherbrooke a acquis le défenseur Kaylen Gauthier des Voltigeurs de Drummondville, mardi, ce qui signifie qu’il portera dorénavant les mêmes couleurs que son frère Ethan.

En retour du hockeyeur de 19 ans, le club du Centre-du-Québec a reçu une sélection de cinquième tour en 2022 et un choix de deuxième ronde en 2024.

«Je suis vraiment content. C’est une opportunité qui n’arrive pas souvent dans une carrière. Je vais essayer d’en profiter au maximum, a réagi Kaylen Gauthier, lorsqu’interrogé par le journal drummondvillois «L’Express».

«En plus, j’arrive dans une équipe qui a une chance de gagner. C’est le meilleur des deux mondes pour moi. C’est une motivation supplémentaire. Je vais arriver là avec le couteau entre les dents, avec comme seul et unique but d’aider l’équipe à gagner.»

L’arrière dispute sa troisième saison complète dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). En 21 parties, il a fourni trois mentions d’aide et maintenu un différentiel de +2.

De son côté, Ethan Gauthier a été le premier choix du dernier repêchage du circuit Courteau. Le jeune attaquant de 16 ans vit ses premiers moments dans la LHJMQ en 2021-2022. Jusqu’à maintenant, il a récolté quatre buts et sept aides pour 11 points en 26 rencontres.