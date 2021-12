Notre-Dame-de-la-Salette change de MRC

La municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette va quitter la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour faire partie de la MRC de Papineau, à compter du 1er janvier 2022.

C’est la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, qui en fait l’annonce, mercredi, répondant ainsi à la demande de plusieurs élus locaux.

«C’est d’abord et avant tout la population de Notre-Dame-de-la-Salette qui bénéficiera de son rattachement à la MRC de Papineau. La Municipalité pourra mieux répondre aux besoins des Salettoises et des Salettois et nous pouvons nous en réjouir», a déclaré la ministre par voie de communiqué.

La municipalité était rattachée à la MRC des Collines-de-l’Outaouais depuis sa création en 1991. Son transfert lui permettra d’être regroupée avec des municipalités ayant un profil socioéconomique semblable au sien et, ainsi, d’obtenir et d’offrir des services plus adaptés.

«Après un travail de longue haleine, la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette est très heureuse de se joindre à la MRC de Papineau. Plusieurs possibilités de développement de projets et de mise en commun de services pourront être envisagées avec des municipalités qui ont des réalités semblables à celles de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette. Nous sommes maintenant en position de pouvoir réaliser de manières concrètes les interventions requises afin d’effectuer le transfert en bonne et due forme», a déclaré le maire de Notre-Dame-de-la-Salette, Antonin Brunet.

Parmi les autres changements importants, notons celui de la couverture policière: c’est désormais la Sûreté du Québec qui couvrira le territoire de Notre-Dame-de-la-Salette.

