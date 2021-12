Omicron: Biden courbe l’échine

On a souligné à maintes reprises que la lutte pour contrer la pandémie aux États-Unis prenait une tournure résolument politique. Face à la menace, démocrates et républicains, en particulier les partisans de Donald Trump, adoptent souvent des attitudes qui sont aux antipodes.

Autant pendant la campagne électorale que depuis le début de sa présidence, Joe Biden promettait de mener un combat sans merci, ajoutant qu’il s’en remettrait à la science et aux experts. Ces derniers sont maintenant déçus depuis l’allocution du président prononcée mardi.

Oui, Joe Biden affirme qu’on enverra des millions de tests rapides par la poste, qu’on redoublera d’efforts pour améliorer le taux de vaccination et qu’on va déployer la Garde nationale pour soutenir le personnel hospitalier déjà à bout de souffle.

Cependant, des experts se sont confiés au New York Times et ils semblent unanimes face à l’intervention de Biden; c’est loin, très loin d’être suffisant. Omicron se répand comme un feu de paille et le 46e président présente un plan plus modéré que celui qui était en vigueur au moment de la première vague.

Tous les spécialistes consultés considèrent que les politiciens manquent de volonté pour mener à bien la résistance. Ils souhaitent le retour de mesures musclées pour restreindre les contacts. Distanciation, masques et consignes strictes pour limiter les déplacements pendant la période des fêtes. Hier encore, le président suggérait à ses concitoyens de ne rien changer à leurs préparatifs.

Le directeur du Centre de recherche sur les maladies infectieuses de l’Université du Minnesota résume le danger ainsi : «If you’re having a holiday gathering right now, chances are that one in 10 people in that room is infected and doesn’t know it yet». Quand on regroupe dix personnes, au moins une personne sur les dix est probablement infectée sans le savoir.

L’administration Biden est donc confrontée à la même réalité que tous les dirigeants des pays démocratiques. Alors que le variant se répand à une vitesse folle, on doit annoncer à des citoyens épuisés qu’il faille être encore déterminés qu’on l’était il y a une vingtaine de mois.

Le président qui promettait de s’en remettre à la science et aux experts vient donc de courber l’échine et de se comporter comme un politicien. Déjà, des États avaient baissé la garde dans la lutte à la COVID et voilà que Joe Biden semble peu convaincu d’être en mesure de convaincre les autres de redoubler d’ardeur.

Les politiciens, souvent bien mieux que les experts et les scientifiques, savent prendre le pouls de leurs électeurs. C’est leur pain et leur beurre de déterminer jusqu’où ils jouissent de l’appui populaire. C’est cet appui qui leur permet d’ajuster la stratégie pour tirer sur les bonnes ficelles.

Dans ce cas précis, le président semble croire que l’épuisement de ses concitoyens ne lui permet pas d’aller plus loin. Vous l’aurez cependant deviné, on ne devrait pas mener la guerre contre la pandémie comme on gère une campagne électorale.

Peu importe le gouvernement, les dirigeants hésitent entre les avis des experts et l’adhésion plus ou moins forte de la population aux mesures proposées. Au Québec, le gouvernement Legault jouit d’un appui intéressant malgré quelques revers et le caractère imprévisible du nouveau variant.

Il est fort possible qu’en fin de journée le premier ministre procède à l’annonce de mesures qui seront bien plus strictes que celles proposées mardi par Joe Biden. Si l’on fait exception de quelques meneurs politiques marginaux, les politiciens et politiciennes d’ici ont décidé de ne pas exploiter le virus au plan politique.

Biden n’a pas cette chance et il en est parfaitement conscient. Confronté au choix entre une ligne dure qui s’appuie sur l’avis des experts et un train de mesures pertinentes, mais incomplètes, il a courbé l’échine. Décidément, santé publique et politique peuvent parfois constituer un mélange des genres dangereux.

