«Paris Paris»: défendre le français avec humour

Pour son premier vrai premier rôle à télé, Benoit Mauffette («Les invisibles», «Drôles de Véronic», «Les Simone») s’est dit «extrêmement fier de défendre» son personnage, Philippe, un enseignant de langue française dans une école ontarienne anglophone qui vient de se faire remercier par le directeur.

Sur un fond de comédie, la série «Paris Paris» écrite par le couple Dominic Desjardins, qui assure aussi la réalisation, et Rayne Zukerman, qui est également la productrice, explore avec profondeur et légèreté les perturbations de la quarantaine, l’engagement au sein d’un couple et d’une famille, et la place du français dans une communauté francophone minoritaire.

«Je trouve ça formidable qu’on ait une série qui parle des Franco-ontariens. [...] Ça me rend extrêmement fier de défendre ce personnage-là», a indiqué Benoit Mauffette en entrevue à l’Agence QMI.

C’était fou de constater à quel point [les Franco-ontariens] se sont battu et se battent encore pour leur culture. Ça m’a ouvert les yeux et ça m’a aussi fait réaliser qu’ils ne sont pas que des francophones hors Québec, c’est des Franco-ontariens. Ils ont une identité bien à eux et ils en sont fiers», a-t-il ajouté.

«Ils mènent le même combat que nous, mais avec beaucoup moins d’armes, avec beaucoup moins de capacités et le poids du nombre n’est pas de leur côté. C’est eux les irréductibles Gaulois en Amérique du Nord. Le Québec on l’est aussi, mais on a su défendre notre culture et acquérir des forces, bien qu’on ne doive pas les prendre pour acquises», a ensuite poursuit le comédien.

Une série aux allures de Woody Allen

La découverte d’un passage dans son sous-sol, permettant à Philippe de voyager entre les deux Paris (la Ville lumière et la ville en Ontario), le confrontera à sa propre dualité et à ce qu'il devra combler pour se sentir accompli. Son personnage aura par ailleurs à traverser vraisemblablement une crise de la quarantaine accompagnée d'une dépression et d’une déconfiture conjugale.

«Il y a un petit côté Woody Allen dans la répartie et dans le deuxième degré des répliques, mais aussi le petit côté réalisme magique», a soutenu le comédien.

Dans «Paris Paris», Benoit Mauffette partage l’écran notamment avec Maxim Roy (Jenny), conjointe de Philippe, Balzac Zukerman-Desjardins (Tom), leur fils et Jeanne Guittet (Marianne), une artiste française avec qui son personnage entretiendra une amourette.

Le tournage de «Paris Paris» s’est principalement déroulé à Hamilton en Ontario, alors que des scènes extérieures ont été tournées dans la ville de Paris en Ontario ainsi qu’à Paris, en France. Yves Jacques, Louison Danis et Rossif Sutherland font aussi parti de la distribution.

«Les règles sanitaires étaient différentes en Ontario. On avait le droit a plus de rapprochements, sans avoir les espèces de prothèses buccales comme au Québec. Mais en contrepartie, on se faisait tester deux fois par semaine et de notre propre chef nous avons choisi de vivre en isolement le plus possible», a-t-il précisé.

La série en 13 épisodes, produite par Zazie Films Inc, sera diffusé dès le 4 janvier 19 h 30 sur TV5 Unis.

Cet hiver, Benoit Mauffette fera aussi partie de la distribution de la pièce «Solstice d’hiver», écrite par Roland Schimmelpfennig, traduite par Camille Luscher et Claire Stavau, et qui sera présentée au Théâtre Prospero.

La pièce mise en scène par Joël Beddows, mettant aussi en vedette Catherine De Léan, Marcelo Arroyo, Gregory Hlady et Louise Naubert, devait prendre l’affiche le 11 janvier 2022.

Si la gestion de la pandémie le permet, Benoit Mauffette reprendra aussi les représentations de la pièce de Mathieu Quesnel «Je suis mixte», mettant en vedette Yves Jacques et Navet Confit.

