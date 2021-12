«Passeport vaccinal», parmi les 12 termes de l’année 2021 de l’OQLF

L’Office québécois de la langue française (OQLF) a présenté mercredi sa liste de douze termes qui ont forgé l’actualité en 2021 et sans surprise «passeport vaccinal», fait partie du lot.

La pandémie a dominé l’année de l’OQLF, avec six termes s’y rattachant, avec les nouvelles réalités du télétravail. On y retrouve «variant», «vaccin à ARN messager», «travail en mode hybride», «partage d’écran» et «repas prêt-à-cuisiner».

On observe aussi dans la liste «défossilisation», «métavers», «nuagisation», «surenchère immobilière», «tendance jardin» et «tourisme spatial».

Les termes de 2020 étaient: «achat local», «bulle», «charge mentale», «commande en ligne», «COVID-19», «distanciation physique», «docuréalité», «empreinte de carbone», «enseignement à distance», «nouvel âge spatial», «télétravail» et «visionnage en rafale».

Ces termes, comme des milliers d’autres, ont fait leur entrée dans le Grand dictionnaire terminologique, un dictionnaire en ligne contenant plus de trois millions de termes français et anglais dans plus de deux cents domaines d’activités.