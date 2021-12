Six proches de Justin Trudeau positifs à la COVID-19, Ottawa prône l’extrême prudence

Six proches de Justin Trudeau, soit trois employés et trois membres de son équipe de sécurité, ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19. M. Trudeau, qui prône l’extrême prudence, a lui-même a effectué plusieurs tests rapides qui sont revenus négatifs.

• À lire aussi: Point de presse de Trudeau: Ottawa élargit l’admissibilité de certaines prestations pour répondre à Omicron

Ainsi, le premier ministre a indiqué qu’il ne fera pas de «party ou de rassemblement» pour Noël, même s’il n’a pas reçu la consigne de s’isoler à ce stade-ci.

«Je sais que ça va être difficile pour bien des familles comme la nôtre, de se rassembler avec juste les plus proches, mais c’est ce que nous devons faire. On va avoir des moments au printemps, à l’été pour se rassembler si et seulement si on fait attention pendant ce temps des Fêtes», a lancé M. Trudeau.

La conférence de presse, à laquelle participaient des membres clés du cabinet et de la santé publique fédérale mercredi, rappellerait les pires moments de la pandémie : tous les participants étaient en mode virtuel, incluant les questions des journalistes, formulées au téléphone seulement.

À voir aussi