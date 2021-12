Un député libéral rabroué pour un voyage à l’international

Le député fédéral du Parti libéral, Yves Robillard, a été rabroué par son parti pour avoir effectué un voyage non essentiel à l’étranger, à l’encontre de l’avis officiel de son propre gouvernement.

L’élu de Marc-Aurèle-Fortin, à Laval, se verra retirer ses responsabilités au comité de la Défense nationale, sur laquelle il siégeait comme membre.

«Les membres du caucus libéral savent qu'il est important de respecter, et même surpasser, les mesures de santé et de sécurité mises en place par tous les niveaux de gouvernement. Ainsi, les membres du caucus libéral ont été informés que les voyages internationaux, non essentiels, devaient être évités, et j'ai été profondément déçu d'apprendre que Yves Robillard a décidé de voyager hors du pays malgré cette mesure», a déclaré par communiqué le Whip en chef des libéraux, Steven MacKinnon.

«Bien que le député soit entièrement vacciné, son voyage n’est pas considéré comme essentiel, et par conséquent il sera démis de ses fonctions au sein des comités parlementaires. J'ai aussi l'intention de discuter de façon plus approfondie cette question avec lui, à son retour», a ajouté M. MacKinnon.

Le ministère des Transports a réintroduit son avis contre les voyages non essentiels à l’étranger il y a exactement une semaine, le 15 décembre dernier, soit moins d’un mois après l’avoir retiré, le 22 octobre dernier.

«Pour ceux qui prévoient voyager, je vous le dis très clairement : ce n'est pas le moment», déclarait la semaine dernière le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos.

