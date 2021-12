Une distribution à la soviétique

Des files de gens sur le trottoir avant l’ouverture de la pharmacie, dans l’espoir d’obtenir leur boîte d’autotests, pour se protéger d’un virus. Des files de gens qui s’arrachent un produit qui est en vente libre depuis plusieurs mois dans la plupart des pays industrialisés.

Certains obtiendront leur précieuse boîte, d’autres reviendront bredouilles. De toute façon, nous savions en partant qu’il n’y en aurait pas pour tout le monde. Le rationnement géré par l’État est une base de notre système de santé depuis des décennies.

Et l’attente, la sempiternelle attente devient le prix à payer. Cette fois, plutôt que d’attendre pour des services de santé, la population fait la queue pour des tests.

À la canadienne

La distribution des autotests au Canada est totalement conforme à l’esprit de sa gestion des services de santé. Pourquoi le gouvernement a-t-il préféré acheter lui-même tous les tests plutôt que d’en encourager la vente libre ?

Parce qu’on se dit que les personnes à plus faible revenu pourraient ne pas avoir accès au test à 10 $ chacun. Apparaît alors l’expression qui terrorise : un système à deux vitesses !!! Une expression simpliste, bête et vide de sens, mais qui est devenue au Canada le symbole de la peur de l’inégalité.

Plutôt que de trouver des solutions adaptées pour les personnes à faible revenu, on préfère soviétiser tout le système. À l’inverse, la France et les États-Unis viennent d’annoncer un minimum de tests gratuits pour tous, sans stopper la vente libre. Chez nous, le gouvernement contrôle tout, promet de gérer la distribution et garantit la gratuité universelle. Sur papier, c’est merveilleux.

Dans la pratique, la population canadienne a été privée de ces tests pendant des mois. Alors que se pointe la vague Omicron, nous assistons à une distribution chaotique, lente et incomplète. Les citoyens responsables sont incapables d’avoir accès à un outil simple et efficace.

Les familles qui veulent accroître la sécurité de leurs rassemblements des Fêtes feront la file cette semaine. Comme les victimes des régimes communistes faisant la file à une autre époque pour leur ration de pain ou de sucre. Le plus beau, c’est la patience qui nous caractérise. La majorité trouve cela normal.

Inefficacité

Il y a pourtant un diagnostic à poser sur cet épisode. Nous devrions mesurer l’ampleur de l’inefficacité de notre façon de faire. Les tests auront abouti dans les mains de la population du Canada entre six et huit mois plus tard que dans les autres pays industrialisés. Des millions de tests ont dormi dans les entrepôts.

D’un strict point de vue de santé, l’absence d’accès aux tests cause des dommages. Au même titre que l’attente pour voir un médecin peut engendrer des complications.

Au nom d’une conception bien théorique de l’égalité, nous avons totalement abandonné l’efficacité lorsqu’il est question de santé.

Voici le résumé de la philosophie canadienne : C’est mauvais, mais au moins c’est mauvais de façon égale pour tout le monde ! Ce sentiment de justice dans la médiocrité nous réconforte.