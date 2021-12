LEFEBVRE, Jeannine

née Levac



Entourée des siens, le 21 décembre 2021, est décédée à l'âge de 94 ans, Jeannine Levac, de Dorval. Elle est partie rejoindre l'amour de sa vie, feu Jean-Paul Lefebvre.Elle laisse dans le deuil son fils Michel, sa fille Chantal (Pierre), ses petits-enfants Sébastien (Christina) et Geneviève, sa belle-soeur Lucienne Lefebvre Brault ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.Un merci tout particulier à Suzanne Lalonde pour son support moral et sa précieuse présence ainsi qu'à Liezl, son infirmière privée, avec qui elle a partagé des moments de pur bonheur, malgré sa perte d'autonomie au cours des deux dernières années. Merci également à l'équipe extraordinaire du CHSLD Bussey qui lui a permis de vivre ses derniers moments dans le respect et la dignité.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 décembre de 15h à 19h et le lundi 27 décembre de 9h30 à 11h, à la560 BORD-DU-LACDORVAL, QC H9S 2B3514-631-1511Les funérailles suivront à 11h en l'église La Présentation de Dorval, au 665 avenue de l'Église, à Dorval.Votre sympathie pourra se témoigner par un don à la Société Alzheimer.Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées. Le passeport vaccinal sera requis lors des visites et des funérailles.