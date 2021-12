LÉONARD, Carmen (née Forest)



À Montréal, le 21 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Carmen Forest épouse de feu André Léonard.Elle laisse dans le deuil ses filles Lise et Carole (Normand Lachance), ses petits-enfants Anne (Luis Fonté Brito) et Luc (Véronique Roberge) ses arrière-petits-enfants Mathéo, Féelicia et Elio, son frère Yvon Forest (Jocelyne), ainsi qu'autre parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 28 décembre 2021 de 15h à 21h et le mercredi 29 décembre 2021 de 8h30 à 10h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, MontréalLes funérailles auront lieu le mercredi 29 décembre 2021 à 10h en la chapelle du complexe.