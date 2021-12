Bandol pour Noël

Car c’est l’une de mes régions préférées, on y produit de formidables vins rouges et... on le trouve en masse actuellement à la SAQ.

Si l'on me demande de nommer un seul endroit dans le monde, je n’hésite pas une seconde: Bandol. Situé en Provence, dans le Var, il y fait (presque) toujours soleil, avec environ 3000 heures par année. Le vignoble est orienté plein sud avec parfois des inclinaisons vertigineuses qui donnent l’impression que les vignes se jettent dans la Méditerranée tellement la mer est proche. On y fait des vins blancs très intéressants, quoique très peu. Souvent vineux et bien parfumé, le rosé, très à la mode, a malheureusement tendance à prendre de plus en plus de place. Qu’à cela ne tienne, le rouge demeure le roi des vins là-bas. Il doit cette réputation au mourvèdre, qui domine les autres cépages (grenache et cinsault) et trouve possiblement sa plus belle expression sur la planète vin. En jeunesse, les rouges peuvent paraître costauds, tanniques et puissants. Il leur faut du temps pour se transformer. Ils commencent habituellement à se révéler après une dizaine d’années et peuvent vieillir facilement du double. Les meilleures cuvées peuvent développer, après une vingtaine d’années, des parfums exceptionnels de truffe et rivaliser en complexité avec les grands vins de Bordeaux. Avec les vins de Châteauneuf-du-Pape, les bandols figurent parmi les plus grands vins rouges du sud de la France.

Avec plus d’une cinquantaine d’hectares de vignes, le Domaine La Suffrène fait partie des bons producteurs. La SAQ commercialise deux rouges de ce domaine: la cuvée Les Lauves (qui devrait arriver en février) et la cuvée Tradition. C’est cette dernière qui est actuellement offerte à la SAQ. Le 2014 que j’ai dégusté présente un fruité mûr et déjà bien ouvert avec des tonalités de fraise des bois, d’humus, de garrigue et de mine de crayon. La bouche montre des tanins arrondis et une texture caressante. D’assez bonne longueur, il laisse une finale qui rappelle les épices et le cacao. N’hésitez pas à le passer en carafe (45-60 minutes), le vin n’en sera que meilleur. Il fera un excellent compagnon avec la tourtière du Lac-Saint-Jean.

Joyeux Noël!

Domaine La Suffrène, Tradition rouge 2014, Bandol, France 29,40$ - Code SAQ 14852280 – 14% - 2 g/L

★★★ $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel