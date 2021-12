Cinéma du Parc: quatre nouveautés en ligne pour les Fêtes

Les Cinémas Beaubien, du Parc et du Musée à Montréal étofferont leur offre de films disponible sur leur plateforme en ligne pour la période des Fêtes.

• À lire aussi: La soirée des Oscars d'honneur repoussée à cause du variant Omicron

Avec la fermeture soudaine des salles de cinéma, quatre nouveautés prendront l’affiche en ligne dès vendredi, soit le documentaire québécois Prière pour une mitaine perdue de Jean-François Lesage, le suspense français Boîte noire de Yann Gozlan, le drame My Zoé (avec sous-titre français) de Julie Delpy, et Les oiseaux ivres de Ivan Grbovic, récemment écarté de la course aux Oscars 2022.

Et pour terminer l’année et remercier le public, le court-métrage hommage, Le fabuleux destin du cinéma Beaubien de Geneviève Mallette sera offert gratuitement sur la plateforme de cinéma en ligne dès le 31 décembre. D’autres titres s’ajouteront par la suite, a précisé le Cinéma Beaubien.

Plus de détails sur le site cinemaduparc.com/fr/cinema-en-ligne

À VOIR AUSSI