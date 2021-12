Comment bien célébrer Noël en isolement

Des parents dont les enfants sont isolés en raison de la COVID doivent rivaliser d’imagination pour leur offrir quand même un joyeux Noël.

« Chaque famille va devoir réinventer son Noël en isolement », lance Philippa Favreau.

Sa fille Léana, 11 ans, a subi un test positif à la COVID-19 après une éclosion dans sa classe. Or, les autres membres de sa famille ont reçu des résultats négatifs.

Pour la petite, Noël se déroulera donc dans la solitude et l’isolement, dans sa chambre.

Solutions

Mais Philippa Favreau ne se voyait pas reporter l’ouverture des cadeaux après le 25 décembre, car ses enfants attendent ce moment avec impatience. « On s’est procuré des masques N95, on va ventiler, on va garder nos deux mètres, et [Léana] va être avec nous », précise-t-elle.

La maman de Montréal a également prévu des activités qui peuvent se jouer à partir d’une tablette, pour que toute la famille puisse participer.

« On va repousser le souper de Noël plus festif une journée ou deux plus tard, quand [Léana] va pouvoir sortir », poursuit Mme Favreau.

Les grands-parents de Léana, qui habitent hors du Canada, ont décidé d’annuler leur visite en raison de la situation actuelle.

La petite se sent coupable et a beaucoup pleuré en recevant son résultat. « On essaie beaucoup de travailler là-dessus et lui dire : “Ce n’est pas ta faute, tu n’as rien à voir” », soutient Mme Favreau.

Livraison spéciale

Les deux enfants de Stéphanie Packwood quant à elles recevront vendredi soir leurs cadeaux directement du pôle Nord, puisque le père Noël viendra faire son tour sur leur balcon.

La plus jeune, qui a un an, a été en contact avec une éducatrice à la garderie qui a été déclarée positive. Comme elle ne peut être isolée de ses parents, toute la famille s’est confinée.

Mme Packwood était surtout inquiète pour sa fille de cinq ans, qui n’a pas pu célébrer adéquatement depuis deux ans.

« L’an dernier, Noël a été annulé. À la maternelle, son party de Noël a été annulé parce que [l’école a fermé]. Je me dis qu’il s’agit de la dernière année où elle croit au père Noël, alors j’allais tout faire [pour elle] », explique-t-elle.

Elle s’est donc mise à la recherche d’une personne prête à personnifier le père Noël à l’extérieur de sa maison de Lac-Saint-Charles, à Québec.

En dix minutes, plus de vingt acteurs d’un soir se sont proposés.

Ce sera finalement la voisine de Stéphanie Packwood, qu’elle ne connaissait pas auparavant, qui viendra livrer les cadeaux aux deux fillettes.

« Les enfants vont capoter ! [...] Finalement, on s’est trouvé des trucs et on va rendre ça féérique », dit-elle, heureuse de ce dénouement.