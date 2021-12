De plus en plus d’ados en crise à l’urgence

Les effets néfastes de presque deux ans de pandémie ont eu des répercussions dans les urgences pédiatriques, où le nombre de consultations pour des troubles psychologiques et psychosociaux a bondi.

L’hôpital pour enfants de Montréal a observé une hausse de 35 % des enfants se présentant à l’urgence pour des troubles de santé mentale entre 2020 et 2021. La fermeture des écoles pourrait rendre la situation encore plus difficile pour les ados en crise.

« Bien sûr que ça nous inquiète », explique en entrevue au Journal le directeur de l’équipe d’urgence en santé mentale de cet hôpital, le Dr Brian Greenfied. Depuis 20 ans, ce psychiatre spécialisé dans le suicide chez les mineurs a noté une recrudescence des cas graves de jeunes qui ont perdu le goût de vivre ; la pandémie a empiré la situation.

« Ce que nous appelons l’adversité – séparation des parents, abus physiques et sexuels, toxicomanie – a un effet direct sur l’équilibre des jeunes. Plus ils sont éprouvés, plus la consultation croît dans les hôpitaux », explique-t-il.

À Sainte-Justine aussi

Le centre hospitalier Sainte-Justine voit aussi arriver un plus grand nombre d’adolescents en crise.

« Le prolongement des vacances scolaires dans les écoles secondaires pourrait exacerber les problèmes familiaux, ce qui fera éclater les crises », craint la Dre Lila Amirali, cheffe du département de psychiatrie à l’hôpital de la Côte Sainte-Catherine.

L’isolement causé par le congé scolaire accentue les problèmes déjà présents chez de nombreux jeunes, qui n’auront pas la possibilité de partager leurs pensées et préoccupations avec leurs amis. Si un petit nombre d’écoliers susceptibles d’être victimes d’intimidation sont soulagés de voir leur école ouvrir quelques jours plus tard que selon le calendrier prévu, d’autres souffriront de vivre un nouveau court confinement.

« Les symptômes dépressifs comme l’anxiété sont plus présents durant les vacances prolongées dans les familles dysfonctionnelles. Je m’inquiète particulièrement des 12 à 18 ans », reprend la Dre Amirali.

Lacunes

Pour Jean-François Chicoine, cette hausse des cas sévères de détresse psychologique à l’adolescence est malheureusement une conséquence des lacunes du système face à la santé mentale.

« Je ne veux pas jeter la pierre aux gens qui décident des mesures à prendre pour freiner la propagation du virus, mais je crois qu’on n’a pas suffisamment porté attention aux effets de la pandémie sur la santé mentale », dit-il.

Prescription : sports et arts

Pour le Dr Jean-François Chicoine, de l’hôpital Sainte-Justine, les adolescents et leur famille devraient profiter des prochains jours pour faire du sport et diverses activités de plein air à l’extérieur. « On le dit, mais le message ne passe pas : chaque jeune devrait faire une heure d’exercice physique soutenu par jour. C’est un minimum ! »

Une idée que partage le Dr Brian Greenfield, de l’hôpital de Montréal pour enfants. Le psychiatre ajoute que la pratique d’un instrument de musique ou la lecture d’un bon livre pourrait aider à retrouver le plaisir des choses simples, à la portée de tous.