Du vermouth québécois pour des dry martini 100 % d’ici

Quoi de plus chic et festif qu’un cocktail dry martini ? Tout comme James Bond ou les héroïnes de Sex and the City, on aime bien frimer au bar en grignotant nos olives, le très gracieux verre élancé à la main. Bonne nouvelle, il est désormais possible d’en faire des versions 100 % locales (sauf les olives !).

Créé aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, le dry martini est simple à réaliser. Il suffit de gin ou de vodka, d’un peu de vermouth, et en garniture, d’un zeste de citron ou de quelques olives vertes.

Le vermouth est un vin fortifié, traditionnellement fabriqué dans le sud de la France et en Italie. À une base de vin, de l’alcool neutre est ainsi ajouté. Le mélange est aromatisé d’épices et d’herbes aromatiques, dont nécessairement l’absinthe.

Bien que le très connu vermouth italien Martini ait donné son nom au cocktail dry martini, d’autres vermouths peuvent très bien faire l’affaire. Un vermouth ambré sera plus doux, tandis qu’un blanc sera plus sec. À vous de découvrir lequel est votre préféré !

Pour un dry martini 100 % d’ici, choisissez une vodka neutre fabriquée au Québec, telle que Bold, Pur Vodka ou Cap Diamant. Si vous préférez la version gin, allez-y avec un gin plutôt classique, tel que le Côte des Saints Premium, le Supersonic, ou le Trait-Carré.

Enfin, pour une petite touche boréale, tentez le gin Ungava, le Noroi Boréal, le km12, ou encore le Betchwan. Tellement chic !

Sans plus attendre, voici six vermouths fabriqués au Québec.

DRY MARTINI

2 oz de vodka ou de gin

1⁄2 oz de vermouth

1 zeste de citron ou 3 olives vertes

Servir sur des glaçons, ou encore remuer dans un shaker avec de la glace, filtrer et servir.

Bien sûr, dans un joli verre à martini !

Vermouth Nos pommes sont tombées dans le vermouth

Photo courtoisie

Un vermouth aux reflets grenat, réalisé à partir d’une base de cidre de pommes Geneva, fortifiée d’une eau-de-vie de pomme distillée sur place et aromatisée d’herbes et d’épices, par la Cidrerie Michel Jodoin, de Rougemont.

Vermouth Kayak

Photo courtoisie

En version rouge, pour des arômes de petits fruits, ou blanc, pour son côté plus sec, le vermouth Kayak, des Spiritueux Ungava de Cowansville, est réalisé à partir de vin de raisin et contient plus d’une vingtaine de plantes indigènes du Québec.

Vermouth Rouge Gorge

Photo courtoisie

Fait de cidre et d’eau-de-vie de pommes du verger du Domaine Lafrance de Saint-Joseph-du-Lac, le délicat Rouge Gorge a lui aussi sa version blanche et sa version rouge, où l’on retrouve une centaine d’herbes et d’épices.

Vermouth Val Caudalies

Photo courtoisie

Premier à avoir été créé au Québec en 2015, ce vermouth récompensé de plusieurs médailles est élaboré à Dunham, à partir de raisins du vignoble Val Caudalies. On le trouve en version blanc sec ou ambré doux.

Vermouth Entre Pierre et Terre

Photo courtoisie

Conçu à Franklin à partir d’un cidre additionné de brandy de pommes, ce vermouth en version rouge ou blanc est issu des pommes du verger de la Cidrerie Entre Pierre et Terre.

Vermouth Vert de Miel

Photo courtoisie

Plutôt original (et peut-être unique ?), l’intrigant vermouth Vert de Miel de la Ferme Apicole Desrochers de Ferme-Neuve est fait de vin de miel sec et d’alcool aromatisé à la propolis, sapin baumier, absinthe et salsepareille.