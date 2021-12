Fondaction annonce un rendement de 17 % durant la dernière année

Le fonds d’investissement Fondaction a annoncé jeudi un rendement de 6,5 % au premier semestre de l’exercice financier 2021-2022 se terminant le 30 novembre.

Cette solide performance porte la valeur de l’action à 16,46 $ procurant à l’actionnaire un rendement de 17 % durant la dernière année, mais ne tient pas compte des crédits d’impôt de 30 % consentis aux contribuables.

L’actif net a atteint un nouveau sommet avec 3,34 milliards $, soit une croissance semestrielle de 380,3 millions $, alors que le résultat s’est établi à 208,5 millions $ durant la même période.

Le rendement brut des investissements en capital de développement a été de 10,4 5 durant les six derniers mois, selon Fondaction qui affirme détenir des investissements dans 188 entreprises et 87 fonds.

Le fonds de la CSN soutient que sa stratégie d’investissement est axée sur la finance durable.

«Nos résultats financiers démontrent à nouveau que le rendement passe par des investissements qui s'inscrivent dans la transformation vers une économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante», a indiqué par communiqué Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

«De plus en plus d'entreprises reconnaissent l'expertise de Fondaction pour les aider à saisir les opportunités de la durabilité. Cela répond également aux attentes de plus en plus claires de Québécoises et de Québécois, de plus en plus nombreux, qui veulent que leur épargne participe à améliorer la société», a ajouté Mme Morin.

Plus de 14 000 nouveaux cotisants ont rejoint Fondaction durant le dernier semestre portant le nombre d’actionnaires à plus de 194 600.