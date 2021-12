La justice espagnole autorise le couvre-feu en Catalogne

La justice espagnole a autorisé jeudi l'instauration d'un couvre-feu nocturne dans la plus grande partie de la région de Catalogne (nord-est) afin de freiner l'explosion des cas de COVID-19.

Le Tribunal supérieur de Justice de Catalogne (TSJC) a annoncé qu'il autorisait «les mesures sollicitées» par l'exécutif catalan, qui comprennent aussi la fermeture des discothèques et la limitation des réunions privées à un maximum de 10 personnes.

La mesure affectant les libertés fondamentales, le gouvernement autonome, dirigé par les indépendantistes, avait dû demander le feu vert de la justice pour pouvoir instaurer ce couvre-feu de 01h00 à 06h00 du matin dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants où l'incidence dépasse 250 cas pour 100 000 habitants sur sept jours, soit, dans la pratique, l'intégralité de celles-ci actuellement.

Ces restrictions s'appliqueront à partir de la nuit de jeudi à vendredi pour une durée initiale de 15 jours dans l'une des régions les plus peuplées d'Espagne et les plus touristiques d'Europe.

Des 17 régions autonomes d'Espagne, la Catalogne est celle qui plaide pour les mesures et les restrictions les plus contraignantes afin de faire face à l'explosion des cas de COVID-19 provoquée par l'apparition du nouveau variant Omicron.

Cette décision de justice a été annoncée alors que le gouvernement central a adopté jeudi matin un décret rendant de nouveau le port du masque obligatoire à l'extérieur dans tout le pays, qui a enregistré mercredi un nouveau record de 60 041 cas recensés en 24 heures.

L'obligation du port du masque, qui entrera en vigueur vendredi et que l'exécutif veut «temporaire», ne concernera pas la pratique sportive ou les personnes seules - ou entourées de personnes de leur foyer - «dans un espace naturel» comme «à la montagne ou à la plage», a détaillé jeudi la ministre de la Santé, Carolina Darias, lors d'une conférence de presse.

Le retour du port du masque à l'air libre avait été la mesure la plus concrète annoncée mercredi à l'issue d'une réunion extraordinaire entre le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez et les présidents des 17 régions du pays, seules compétentes en matière de santé.

Pour sa part, la présidente conservatrice de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a affirmé jeudi qu'elle n'envisageait pas de nouvelles restrictions.

Les mesures se sont multipliées en Espagne, l'une des championnes mondiales de la vaccination, mais confrontées -- comme de nombreux autres pays -- à une nouvelle vague de cas à la faveur de la propagation du variant Omicron, beaucoup plus contagieux.

L'incidence était mercredi soir de 784 cas pour 100 000 habitants en 14 jours, soit un chiffre environ quatre fois supérieur à ce qu'il était le 1er décembre.

Cette nouvelle vague -- la 6e en Espagne -- demeure toutefois moins grave que les précédentes, puisque 15,7% des unités de soins intensifs sont occupées par des patients COVID, contre 30% à la mi-janvier 2021, d'après les chiffres du ministère de la Santé.