Les restaurateurs soulagés: «On était sûrs qu’on fermait»

L’annonce du point de presse du gouvernement Legault de mercredi soir a provoqué beaucoup d’inquiétudes auprès de commerçants et restaurateurs, convaincus qu’ils allaient refermer leurs portes.

Si plusieurs s’attendaient à de mauvaises nouvelles et un resserrement serré des mesures sanitaires, le gouvernement du Québec a plutôt choisi de faire confiance à la population, tout en rappelant que la prudence était de mise.

Les restaurateurs rencontrés par TVA Nouvelles à Québec jeudi se sont dits soulagés.

«Je trouve ça positif qu’on reste ouverts. On était sûr que l’on fermait hier soir. On est très contentes», a expliqué une travailleuse.

Les restaurants devront toutefois fonctionner à capacité limitée dès le 26 décembre avec six personnes par table ou deux bulles familiales.

La priorité tant pour les propriétaires que pour le personnel était de rester ouvert.

«On reste ouvert quand même, mais c’est sûr qu’on perd 50 % de la clientèle. Si j’en prends 166 normalement, là je vais en prendre autour de 75-80 même pas! C’est sûr que c’est difficile», a expliqué Shadab Awadi, copropriétaire du restaurant Œuf Royal.

Pour venir en aide aux commerçants, le maire de la Ville de Québec Bruno Marchand, a annoncé une aide supplémentaire, particulièrement pour la période des Fêtes.

«On reste en contact. Il va falloir monitorer la situation, voir comment on peut les aider en fonction de ce qu’ils nous disent. Évidemment, on ne peut pas aller plus loin que ce que la santé publique nous permet de faire. Pour l’instant on n’a rien de plus à vous annoncer, mais ce qui sera nécessaire, on va le faire», a assuré le maire de Québec.

