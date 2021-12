Mon triste Noël avec Ed Sullivan

Il ne reste plus rien de mon triste Noël 1951. Même les lieux qui en furent témoins ont disparu.

Je n’ai plus qu’une photo jaunie de l’appartement où habitait mon père au troisième étage d’un vieil immeuble appartenant à grand-papa. Rue Principale, à Waterloo, le magasin général L.-J. Fournier brûla comme de la paille, l’après-midi venteux du 29 juin 1975.

Brûla aussi le magasin de bicyclettes d’Ernest Fournier, mon oncle. Puis les bureaux et la grande cour à bois d’Adam Lumber furent réduits en cendres. Mon jumeau et moi, nous avions passé notre enfance à jouer au cowboy dans les piles de planches qui nous servaient de montagnes. Elles flambèrent en quelques heures avec cinq ou six maisons voisines.

Le jour de notre confirmation, maman nous photographia lorsque Monseigneur Douville nous oignit du saint-chrême. J’ai encore cette photo de confirmation. Je peux y revoir les belles arches gothiques de l’église Saint-Bernardin de Sienne où je servis tant de messes de minuit comme enfant de chœur, en compagnie de mon jumeau. L’église n’existe plus. En juin 1974, pendant un orage électrique, elle fut frappée du feu du ciel. Il n’en est rien resté.

TOUTE UNE NOUVELLE

J’aimerais qu’il ne reste rien non plus de ce Noël 1951 dont je garde un si mauvais souvenir. En mars, à peine âgée de 45 ans, maman mourut d’un cancer, quelques mois avant que je marie Louise Nobert, ma première femme. Son médecin nous confirma quelques jours avant Noël qu’elle était enceinte. Nous aurions donc toute une nouvelle à apprendre à la famille lorsque nous irions à Waterloo pour Noël.

On est arrivés chez papa le dimanche soir, 23 décembre. On a sonné en vain à sa porte. C’était si bruyant dans son appartement qu’il ne nous entendait pas. En entrant, nous l’avons aperçu à demi-couché sur le divan du salon, un sandwich dans une main, une bière dans l’autre. Il fixait un meuble en bois clair, percé au centre d’un petit écran. Un orchestre de jazz s’y exécutait dans ce qui me sembla une tempête de neige.

Papa se leva d’un bond et sans même nous dire bonsoir, il pointa le meuble en s’exclamant : « Je me suis fait un cadeau de Noël ! Assoyez-vous, Toast of the Town vient de commencer. Vous allez voir, Ed Sullivan, le maître de cérémonie C’est un grand journaliste du Daily News de New York ».

L’IMAGE VIENT DU VERMONT

De temps à autre, papa se levait et ouvrait la fenêtre. Il allongeait le bras et de la main, il tournait dans un sens ou dans l’autre une antenne installée au bout d’un poteau de métal.

« Criez-moi quand l’image sera plus belle. Elle vient de Burlington au Vermont. C’est au moins 80 milles en ligne droite ! »

Le lendemain soir, veille de Noël, nous avons tous mangé à la cuisine, sauf papa. Il avala sa tourtière dans le salon parce qu’il ne voulait pas rater I Love Lucy. À tout moment, il pouffait de rire.

« Venez voir, c’est le fun à mort », nous criait-il.

En fin de soirée, nous sommes tous partis à la messe de minuit, sauf papa. Il voulait voir les images de Times Square que devait montrer le poste de Burlington vers minuit. René Jolin n’avait pas fini de chanter Minuit, chrétiens, que j’avais décidé d’attendre à Pâques pour annoncer à papa qu’il serait grand-père.

Ah ! oui, j’oubliais. En sortant de l’église, nous nous sommes juré, Louise et moi, que jamais nous n’achèterions une télévision!