Pour les suggestions de cadeaux de Noël, cette année, nous avons choisi de vous présenter des choix qui peuvent répondre à tous les adeptes de plein air qui pratiquent des sports hivernaux. Nous en avons discuté avec Cédric Guinebaud, du magasin Latulippe, qui nous a fait quatre suggestions. Aussi, j’ai choisi deux autres suggestions qui pourront répondre à vos besoins.

VOICI LES CHOIX DE CÉDRIC GUINEBAUD, ACHETEUR DU RAYON DE PLEIN AIR

► Réchaud portatif au butane

Photo courtoisie

L’ensemble réchaud portatif au butane de Martin peut se transporter n’importe où. Il comprend un réchaud de 7200 BTU, un plat multifonctionnel, des pinces, des ciseaux et un espace pour apporter une bouteille de butane. Il ne pèse que 3,65 lb ou 1,36 kg. Ses dimensions sont de 5 po x 8 po X 10 po. Une belle façon de se faire un repas en plein air.

59,95 $

► Raquettes Wintersound de Pèlerin

Photo courtoisie

Les nouvelles raquettes Wintersound de Pèlerin peuvent convenir à tous les membres de la famille. Elles sont disponibles en longueur de 22, 25 et 30 po. Le profil ergonomique des raquettes permet une démarche naturelle. Le harnais est à taille unique, avec le système d’attache Spin. Ce système s’adapte à n’importe quel type de chaussures. Il y a des cales de montée et les crampons sont en acier trempé.

159,95 $

► Sous-vêtements chauffants

Photo courtoisie

Les sous-vêtements chauffants pour homme et femme de la compagnie Fieldsherr (haut et bas) représentent sans aucun doute une solution intéressante, quelle que soit l’activité que l’on pratique. Ils possèdent une doublure en maille respirante qui évacue l’humidité. Il y a quatre niveaux de chaleur. La pile rechargeable lithium-ion de 7,4 volts offre une autonomie jusqu’à 10 heures. Les thermiques sont multizones.

À partir de 99,00 $ le morceau

► Machine à espresso Minipresso GR

Photo courtoisie

Un bon café, c’est agréable n’importe où. C’est la possibilité que vous avez avec la machine à espresso Minipresso GR. Elle a été créée pour être la plus petite, légère et polyvalente sur le marché. Avec l’aide d’un piston semi-automatique, de petites quantités d’eau sont injectées dans l’adaptateur. Après quelques poussées, une pression optimale d’extraction est atteinte. Elle s’utilise manuellement et ne requiert pas d’air compressé, de cartouche de CO 2 ou d’électricité.

64,95 $

Voici maintenant deux suggestions que je trouve intéressantes pour les amateurs de plein air hivernal

► Vestes chauffantes

Photo courtoisie

Déjà reconnue pour la qualité de ses vestes chauffantes, la compagnie EWool revient cette saison avec sa nouvelle version Pro. Elle possède un meilleur système de gestion de la batterie et des surfaces chauffantes avant et arrière agrandies. Il y a de nouveaux dispositifs chauffants pour les lombaires. Elle procure vraiment plus de chaleur. Elle peut être utilisée pour le ski, la motoneige, la marche, toutes les activités de plein air hivernales. Il y a des modèles pour hommes et femmes. C’est un placement sûr.

598 $

► Sac à dos Crossroads de Yéti

Photo courtoisie

Voici le sac à dos Crossroads de Yéti. Il est spécial parce qu’il possède des compartiments à l’intérieur qui vont vous permettre de transporter en sécurité vos appareils, ordinateurs ou autres. Il y a des pochettes protectrices. Il est léger, imperméable et très solide. Il arrive en version 22 litres ou 32 litres.