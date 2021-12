Vers la société covidienne

Les nouvelles mesures sont arrivées. François Legault a fait ce qu’il pouvait pour éviter le pire. Et dans la population, on sent quelque chose comme un vrai soulagement. Ces mesures sont moins pires qu’on ne le craignait. C’est dire à quel point nos attentes sont déréglées. Je l’avoue, je deviens fataliste devant ce virus capable de congeler la vie sociale.

Cela dit, il faut réfléchir à ces nouvelles mesures, qui s’expliquent par pragmatisme sanitaire, mais qui nous font peu à peu basculer dans un nouveau modèle de société – appelons-la la société covidienne.

Qu’est-ce que la société covidienne ?

Normalité ?

C’est une société toujours prête à réactiver des mécanismes de contrôle social à l’annonce aujourd’hui, d’une nouvelle vague, ou, demain, d’une prochaine pandémie.

C’est une société qui, au nom de la sécurité sanitaire, tourne en dérision toute autre préoccupation. C’est une société où l’état d’exception sanitaire s’impose comme une nouvelle normalité sociale.

Le gouvernement se sent le droit, désormais, à tout moment, d’envisager le possible confinement de la population. Il peut frapper fort ou moins fort. Mais il s’en donne le droit. Le gouvernement se sent désormais en droit de définir quelles relations sociales sont essentielles, et lesquelles ne le sont pas. Il empiète dans nos vies.

Il s’invite en nos demeures en fixant le nombre de gens que nous sommes en droit de recevoir chez nous.

Il se permet de dire aux citoyens s’ils peuvent voyager ou non.

Le gouvernement entre non seulement dans la salle à coucher (on se souvient des consignes données il y a quelques mois aux amants par la santé publique d’Ottawa, qui les invitait à s’accoupler masqués), mais dans la cuisine, au sous-sol et même dans le salon.

Redisons-le : les mesures qui s’imposent à nous sont moins pires qu’on ne le craignait, mais il n’est pas normal de s’être habitués à un tel niveau de contrôle social. On nous accorde le temps des Fêtes comme on accorde une permission à un condamné.

Est-il normal de trouver cela normal ?

Nous le savons, la crise de la COVID est aujourd’hui la crise d’un système de santé brinquebalant, qui risque l’effondrement à cause de l’épidémie. Nos sociétés investissent des milliards dans un système qui, manifestement, peut l’entraîner dans sa déchéance. Il ne tient plus ses promesses. Il nous prend en otages. Surtout les plus jeunes. Car il y a dans cette histoire un conflit de générations qui ne dit pas son nom.

Inquiétude

Résumons : la COVID a révélé les failles de notre modèle social et notre besoin d’encadrement devant les incertitudes de l’existence. Nous avons besoin de nous faire materner. Et d’une décision de bonne foi à l’autre, nous basculons vers un nouveau modèle de société. Ce modèle devrait nous inquiéter et nous obliger à réviser nos cadres mentaux, pour savoir dans quel monde nous entrons.

Ce qui ne nous dispense pas, d’ici là, de nous faire vacciner massivement, sans hésitation, de suivre les mesures sanitaires de bon sens et de protéger particulièrement les personnes à risque.