5 hôtels où s’offrir une escapade au Québec en 2022

Avec le variant Omicron qui chamboule nos (pourtant timides) plans de voyage à l’étranger pour le début 2022, les escapades au Québec risquent d’avoir la cote encore cet hiver. Voici donc quelques hôtels où s’offrir un séjour loin du quotidien, mais près de la maison.

Situé au cœur du parc de la Gatineau, à Wakefield, cet hôtel de charme offre des séjours particulièrement romantiques dans ce qui était autrefois un moulin à farine. Vous y découvrirez des chambres pleines de cachet avec vue sur la forêt ou les chutes MacLaren, un service de spa avec bains remous sous les étoiles et différentes expériences gastronomiques.

Le forfait Constellation devrait plaire aux amoureux: il comprend un repas trois services dans un petit chalet privé, vitré et illuminé au bord de la rivière La Pêche.

Ce nouvel hébergement de Sainte-Béatrix se décrit comme un «bed and breakfast» réinventé - et pour cause. Il offre des séjours «sur mesure» pour les couples ou les petits groupes, dans un espace privé. Vous y serez logés dans un loft avec spa, sauna, piscine, douche extérieure, descente à la rivière et foyer extérieur.

Les déjeuners sont inclus, comme dans tout bon «bed and breakfast», mais il vous sera aussi possible d’ajouter des services «à la carte» à votre forfait. Vous avez envie d’avoir un chef cuisinier, un massothérapeute ou un cracheur de feu durant votre escapade? C’est possible!

Pour recharger vos batteries, cap sur le Monastère des Augustines, dans le Vieux-Québec. Cet établissement, où se trouvait autrefois le monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, est désormais dédié aux séjours de bien-être. Il comprend un musée, un restaurant servant une cuisine santé et une soixantaine de chambres dans l'ancien cloître restauré (avec ou sans salle de bain privée).

Différents forfaits y sont offerts, dont le nouveau «Ressourcement et nature» en collaboration avec la Sépaq. Il inclut deux nuits au Monastère et une nuit dans un chalet EXP dans le parc national de la Jacques-Cartier, avec repas et activités de ressourcement. Un doux combo.

Rénové en grand récemment, l’hôtel Stonehaven Le Manoir vient tout juste d’entrer dans la chic famille Relais et Châteaux (qui ne compte que deux autres hôtels au Québec). Situé à Sainte-Agathe-des-Monts, dans une demeure datant de 1908, le manoir propose 34 chambres, toutes différentes les unes des autres, ainsi qu’un restaurant gastronomique tenu par le chef Éric Gonzalez.

Sur place, les activités possibles vont du thé d’après-midi à la randonnée en raquette en passant par la «crazy carpet».

Blotti au creux des Chic-Chocs, dans le parc national de la Gaspésie, cet hôtel 4 étoiles de la Sépaq est une belle option pour les amateurs de randonnée hivernale, de ski de fond ou de ski hors-piste. Le Gîte compte 60 chambres douillettes où il fait bon se poser après une journée au grand air et son restaurant, membre de Gaspésie gourmande et de la fourchette Bleue, a de quoi rendre les voyageurs heureux avec son menu raffiné et son choix de produits et alcools régionaux.

Lors de votre séjour, n’hésitez pas à faire appel à l’École de montagne pour une initiation au ski de haute-route ou à la raquette alpine dans la poudreuse.