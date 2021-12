5 questions à Jean-René Dufort: L’art de se moquer des bons comme des mauvais coups

L’année 2021 s’est déroulée à nouveau sur fond de pandémie. Elle se termine comme si c’était le jour de la marmotte. Pourtant, elle n’a pas été banale : campagne de vaccination, Jeux olympiques décalés, élections fédérales et municipales, sans compter tous les sujets sensibles qui mènent trop souvent au bûcher. Pour jeter un regard grinçant, mais jamais cynique, Infoman est indispensable. Pour une 21e édition, Jean-René Dufort nous propose, avec ses comparses Chantal Lamarre et MC Gilles, une revue de l’année qui divertit, nous fait rire, parfois jaune, et entraîne une certaine réflexion. Un grand art dont on tente de percer le mystère.

C’est une tradition que de repasser, grâce à ton équipe et toi, à travers les grands moments qui ont marqué l’année. Que peux-tu nous dire sur ce qui nous attend dans l’émission du 31 ?

Notre thème officieux est : regardons vers 2022 au lieu de s’apitoyer sur les deux dernières années. Je considère qu’au spécial de fin d’année, même si on fait de l’éditorial, on n’est pas là pour planter les gens. Malgré tous nos différends, on est tous dans la même chaloupe. Sinon, on remarque que cette année est un copié-collé de l’année dernière. Il y a peut-être certaines idées qu’on va réutiliser.

Comment faites-vous le choix des sujets ? En accumulez-vous tout au long de l’année en prévision de cette émission spéciale ?

Jamais. C’est certain que les sujets plus sérieux seront abordés différemment dans l’émission régulière que dans le spécial. On est tellement une petite équipe à penser, booker, tourner, monter le spécial qu’on ne travaille pas à l’avance. On a quatre semaines. En ce moment, je te parle et je ne sais pas encore tout à fait ce qu’il y aura dans le show qu’on remet dans neuf jours ! Notre quantité d’essais-erreurs est très limitée. Il y a une dizaine d’années, on avait essayé de préparer des choses à l’avance. On se disait que ce n’était pas une vie de passer le mois de décembre à ne pas dormir et à manger de la pizza frette dans la salle de montage. Mais tu ne peux pas avoir une vraie réflexion sur l’année avant de l’avoir finie. C’est trop difficile de prévoir de quoi les gens seront imprégnés. Et quand on regarde ce qui faisait l’actualité en janvier-février, on a l’impression que ça fait 10 ans tellement il s’est passé des affaires.

Tu nous as habitués à une revue de l’année avec de l’international. On t’y retrouve souvent à l’autre bout du monde. En temps de pandémie, vas-tu nous dépayser ?

On a eu une petite fenêtre où on a pu voyager. Je te confirme que mon nez a été visité plusieurs fois. C’est certain que la pandémie complique toute la mécanique. Surtout que nous n’avons pas beaucoup de temps. C’est fou de voir que la planète au complet est vissée sur le même sujet depuis deux ans.

Un bilan sert à relever les bons et les moins bons coups. Comment trouves-tu le ton juste pour garder l’humour tout en étant critique ?

Je pense que c’est ma force. J’essaie de me mettre à la place de X ou d’Y. Et face à ceux qui ne partagent pas mes opinions, j’aime me demander pourquoi ils pensent comme ça. C’est trop facile de jouer les gérants d’estrade. Chacun a eu ses bons et ses moins bons moments. Certains me reprochent d’être trop gentil. Au final, je veux une heure divertissante. Si nos politiciens ont fait des niaiseries, on le dit. Ce sont des gens qui aiment avoir du temps de glace. François Legault, par exemple, sait faire des mises en échec et en recevoir. C’est un taquineux. Mais s’il y a un mot qu’on devrait réhabiliter, c’est la tolérance. L’intolérance à ce que l’autre pense est devenue très grande. Il faut pouvoir discuter sans avoir peur de se faire planter sur les réseaux sociaux ou de se faire canceller. C’est important dans une démocratie. On fait une émission pour la collectivité. Cette année, on a brûlé des Astérix, mais il ne faut pas que ça finisse en bataille à coup de morue !

Quel est le mot qui résumerait le mieux la dernière année ?

Interminable ! (rires)

►Infoman 2021 - 31 décembre 22 h sur ICI TÉLÉ