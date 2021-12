GRACIOPPO, Emanuele



22 août 1932 - 19 décembre 2021C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès d'Emanuele Gracioppo, époux adoré de Giovanna Fuizzotto durant 66 ans, homme d'affaires dévoué et fondateur du grand magasin Standa.Il laisse dans le deuil ses enfants, Josie (Pietro), Liboria (John) et Santo (Agnes), ses huit petits-enfants et ses dix arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances le lundi 27 décembre 2021 de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:4975 BOUL. DES GRANDES PRAIRIESST-LÉONARD, QC H1R 1A5Les funérailles auront lieu le mardi 28 décembre 2021 à 11h à l'église Notre-Dame de Pompéi (2875 rue Sauvé Est, Montréal, QC, H2B 1C6), suivies de l'inhumation au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise (6893 Sherbrooke Est, Montréal, QC, H1N 1C7).Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à la Fondation HMR ou à la Fondation Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal.