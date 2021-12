GOULET, Louis-Joseph



À la Résidence Notre-Dame de Richelieu (Québec), le 13 décembre 2021, est décédé à l'âge de 92 ans, après 72 ans de vie religieuse chez les Jésuites, le père Louis-Joseph Goulet. Né à Québec, il fit ses études secondaires et collégiales au Collège Saint-Charles-Garnier et entra chez les jésuites en 1949. Il fut ordonné prêtre en 1961 à Montréal. Après avoir enseigné au Grand Séminaire de Port-au-Prince (Haïti), il fut nommé au Bureau des missions jésuites, à Montréal, où il oeuvra de 1965 à 2014. Durant toutes ses années, il fut le directeur du magazine missionnaire Le Brigand tout en étant le responsable du Bureau des missions, de 1981 à 2012. Au moment de l'exode de réfugiés du Vietnam, du Cambodge, de l'Éthiopie et d'autres pays, à la fin des années '70 et par la suite, il se consacra au parrainage et à l'accueil de familles et de personnes seules dans un programme reconnu par le gouvernement du Québec. Beaucoup d'entre elles lui sont demeurées reconnaissantes de ce qu'il a fait pour elles. Depuis 2017, il demeurait à la Résidence Notre-Dame de Richelieu (Québec), en raison de ses problèmes de santé.Outre ses confrères jésuites, des cousins et des cousines, il laisse beaucoup d'amis et de connaissances.Les funérailles seront célébrées à 14h, le mercredi 29 décembre, à l'église Notre-Dame-des-Neiges de Montréal. Pour y assister, on devra respecter les normes sanitaires, tenir compte du nombre de personnes autorisées et présenter à l'accueil un passeport vaccinal.