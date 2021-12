Lachance, Bruno



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Bruno Lachance, directeur du Service de sécurité Incendie de Montréal (SIM). Il nous a quittés le jeudi 25 mars dernier à la suite d'un combat contre le cancer.Il laisse dans le deuil sa conjointe Sylvie Girard, son père Claude Lachance, sa mère Louise Regimbald, ses frères Claude et Simon, ses neveux, oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que plusieurs amis(es).SERVICES COMMÉMORATIFS MONT-ROYALwww.mountroyalcem.com