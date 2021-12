LAVIGNE, Gilles



À Sainte-Anne-de-Bellevue, le 19 décembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Gilles Lavigne, compagnon de vie de Madame Judith MacGregor.Outre sa compagne, il laisse dans le deuil ses deux fils Daniel et Robert (Sukunya), ainsi que leur demi-soeur Christine, ses petits-enfants Francis (Catherine), Katia (David), Rose et Maggie, ses arrière-petits-enfants Emy-Jin, Félix, Zachary et Logan, ses soeurs, ses frères, ses belles-soeurs, ses beaux-frères, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances exceptionnelles que nous vivons actuellement, une cérémonie commémorative aura lieu ultérieurement.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le Languedoc et de l'Hôpital Sainte-Anne pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à Parkinson Québec en la mémoire de Gilles.