DUBEAU, Rollande



À Saint-Hyacinthe, le 18 décembre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée Madame Rollande Dubeau, épouse de feu Armand Denis.Elle laisse dans le deuil ses fils Serge et feu Yvon, ses belles-filles Diane et Cécile, ses petits-enfants Michel, Patrick, Jacquline et Christian, ses arrière-petits-enfants, le beau-frère de Serge: Daniel, ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le mardi 28 décembre 2021 de 9h à 21h et le mercredi 29 décembre 2021 dès 9h au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées le mercredi 29 décembre 2021 à 11h à l'église Notre-Dame-de-Lourdes, et de là, au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Honoré Mercier et le CLSC de Acton Vale pour leur soutien et les bons soins prodigués.