Au village du père Noël, le vrai!

Capitale de la Laponie finlandaise, la ville de Rovaniemi est située à 10 km au sud du cercle polaire arctique et à 800 km au nord de Helsinki. Cette région transnationale chevauche les territoires norvégiens et russes. Cependant, la Laponie est plus souvent associée à la Finlande et la Suède. Incendiée à plus de 90 % pendant la Deuxième Guerre mondiale par les troupes allemandes, Rovaniemi fut reconstruite dès 1946. Aujourd’hui, elle fait office de capitale administrative et possède comme second moteur économique, le tourisme. La légende populaire veut que cet endroit soit le lieu de résidence du père Noël, le vrai ! À quelques kilomètres de la frontière russe, ce village, créé de toute pièce, accueille des voyageurs venus des quatre coins de la planète pour rencontrer cet illustre personnage. Il n’est pas rare d’apercevoir un grand nombre d’avions gros-porteurs sur le tarmac d’un si petit aéroport. Dans les années 1980, le Concorde de British Airways y faisait parfois des escales au temps des Fêtes. Ironiquement, ma visite en ces lieux fut un peu étrange pour quelqu’un qui ne croit plus au père Noël... Par surcroît, c’est sous la pluie, à quelques jours du réveillon, que j’ai déambulé dans ces boutiques à souvenirs bon marché. J’ai tant bien que mal essayé d’avoir ma photo avec le vrai père Noël, mais la file d’attente était très longue. Une fois le nuage passé, j’ai préféré contempler les beautés célestes, les deux pieds sur le cercle arctique.

Appareil : Canon EOS 5D MKIV

Objectif : Canon EF 16/35mm f/4L IS USM

Exposition : 2,5 s à f/8

ISO : 100