Club illico: une nouvelle série originale chaque mois

Club illico souhaite à court terme lancer une nouvelle série originale chaque mois pour répondre à l’appétit de ses 450 000 abonnés.

En 2022, l’offre en matière de fictions va continuer de croître avec des productions pilotées par des réalisateurs de renom comme Sophie Deraspe (Motel Paradis), Xavier Dolan (La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé) et Philippe Falardeau (Le temps des framboises).

«On espère se rendre à une série par mois», a confirmé en entrevue le vice-président aux contenus originaux chez Québecor Contenu, Denis Dubois.

L’automne s’est inscrit sous le signe de la reprise après le ralentissement provoqué par la pandémie. La plateforme de vidéo sur demande de Vidéotron a lancé des nouveautés comme Audrey est revenue et Nous, deux succès au chapitre des visionnements et du taux de complétion, c’est-à-dire le nombre d’abonnés allant jusqu’au bout des épisodes disponibles.

Club illico a aussi misé sur les films québécois Sam et Maria, en plus d’épisodes fraîchement montés de la série Patrick Senécal présente.

Les séries jeunesse et internationales complètent le menu en cette période des Fêtes marquée par un resserrement des mesures sanitaires, ce qui pourrait sourire à toutes les plateformes, comme beaucoup de gens choisiront sans doute de rester à la maison.

«La pandémie a ralenti le rythme de production, mais ça nous a permis de nous préparer pour la reprise et on est revenus avec une offre très étoffée. Jamais on n’aura offert autant de nouveaux contenus», a indiqué M. Dubois.

Sur un élan

Le compteur de la plateforme lancée en 2013 affiche un total global de 650 millions de visionnements et on espère que le temps des Fêtes et les nouveautés vont fédérer encore plus d’amateurs.

D’autres séries récentes pour lesquelles on est en train de manufacturer des suites sont à découvrir. C’est le cas de Portrait-robot du tandem Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault et de La faille (saisons 1 et 2) de Pixcom.

La nouvelle année, espère-t-on, va permettre de maintenir l’élan alors qu’on dévoilera dès le 6 janvier les 10 épisodes de la suite des «Honorables».

Ensuite, il y aura six nouveaux épisodes de Nous le 20 janvier, ainsi que les séries Lac-Noir (février), La vie compliquée de Léa Olivier 2 (à temps pour la semaine de relâche) et Le temps des framboises (printemps).

Suivront Léo 4, La faille 3 avec une nouvelle enquête dans les Cantons-de-l’Est, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, Portrait-robot 2 et Mégantic.

2022, 2023, 2024...

En plus de piloter les sorties à venir au cours des 12 prochains mois, l’équipe de Québecor Contenu se projette loin en avant.

«On est déjà rendu à prévoir 2023 et 2024, a dit M. Dubois. Il faut travailler longtemps à l’avance en fiction. Il y a beaucoup de séries en développement et beaucoup de belles annonces qui vont suivre.»

En 2023, les abonnés pourront notamment découvrir les aventures de l’agent secret québécois Jean Thibault dans IXE-13», une série d’espionnage et d’époque écrite par Gilles Desjardins.

«Un des avantages d’un groupe comme le nôtre [...], c’est qu’on peut vraiment profiter de plusieurs fenêtres pour créer des séries qu’on ne pourrait probablement pas se payer si on était uniquement sur une plateforme comme c’était le cas dans le passé. Mégantic est un magnifique exemple de ça. C’est une série qui va être grandiose et à grand déploiement», a dit le vice-président, Stratégie et Affaires internationales de Québecor Contenu, Yann Paquet.

Les revenus d’abonnement de Club illico et les capacités de production de l’écosystème de Québecor et de ses partenaires «permettent d’aller plus loin», a convenu M. Dubois. «C’est un magnifique terrain de jeu pour l’industrie de la fiction, au Québec, de pouvoir se donner les moyens de faire de grandes séries.»

Espère-t-on atteindre les 500 000 abonnés alors que l’offre prend du coffre?

«On a des objectifs agressifs, mais on ne les communique pas. C’est autant le nombre d’abonnements que l’utilisation que les gens qui sont abonnés en font. On veut que les abonnés y trouvent leur compte et consomment le plus de contenus possible, car ça nous démontre qu’on fait les bons choix de contenus et qu’on produit les bons contenus pour eux. La satisfaction des abonnés actuels est un indicateur qui est aussi important pour nous, et bien sûr on va aller en chercher d’autres», a mentionné M. Paquet.

Vrai

L’entreprise a aussi lancé cette année la plateforme Vrai, dévolue aux contenus non-scriptés et à l’humour, entre autres. «On est en avance sur nos projections d’abonnés», a dit M. Paquet, qui a souligné qu'une quarantaine de productions vont être dévoilées chaque année, un département de Québecor Contenu étant affecté à temps plein aux documentaires.