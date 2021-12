Auteure de Débutants, roman paru en janvier 2020 chez Mémoires d’encrier et finaliste du Prix des libraires 2020, Catherine Blondeau s’est penchée sur sa propre expérience de vie en Afrique du Sud pour écrire Blanche. Ce récit finement amené, fait de courts chapitres, est l’histoire d’une femme qui découvre un jour qu’elle est blanche, dans le regard des autres.

L’écrivaine invite donc les lecteurs à la suivre dans un récit de vie, mais aussi dans les méandres de son cheminement intellectuel qui lui ont fait prendre conscience, de façon progressive, qu’elle était blanche.

Elle évoque des situations vécues – parfois cocasses, parfois tendues – pour chercher à comprendre en quoi consistait exactement cette blancheur qu’on lui a renvoyée à la figure.

Que signifie être blanche, dans la société actuelle ? Comment les autres la voient-ils ? Catherine Blondeau a exploré l’univers des penseurs et des artistes noirs pour comprendre.

Catherine Blondeau, en entrevue téléphonique, note que ce livre vient après Débutants, publié chez Mémoire d’encrier. « C’est un grand récit dont le personnage principal est un savant sud-africain qui se bat pour la reconnaissance des Noirs dans l’histoire de l’humanité », rappelle-t-elle.

La minorité

Blanche est une continuité de la réflexion, en quelque sorte.

« Dans ma vie, tout ça est lié au fait que j’ai vécu quatre ans en Afrique du Sud, quand j’avais 35 ans. J’ai fait là-bas la découverte de ce que ça voulait dire, dans le regard des autres, et notamment dans celui des Sud-Africains noirs, qu’être blanche. »

Elle précise qu’elle ne s’était jamais posé cette question auparavant.

« Je suis née en France, dans la petite classe moyenne, et j’ai toujours été éduquée dans l’idée que c’était les rapports de classe, finalement, qui structuraient la vie sociale. Quand je suis arrivée là-bas – vraiment un peu par hasard –, j’ai découvert une réalité qui m’a profondément changée et qui a profondément changé mon rapport au monde. »

Catherine Blondeau s’est beaucoup intéressée à l’histoire de l’Afrique, à l’histoire coloniale, aux penseurs africains.

« J’ai vraiment, sincèrement, découvert ce que c’était d’être assigné au fait d’être noir, à la minorité, et l’humiliation subie aussi par tout un peuple, et pas qu’un seul peuple. Une multitude de peuples, à cause de l’histoire coloniale et de la traite. C’était des sujets, en France, dont on ne parlait pas beaucoup. »

Tout ça a été « comme une espèce de révélation » pour elle.

« En même temps, j’ai compris que dans ce contexte-là, la manière dont me regardaient les autres, ces gens, qui eux-mêmes avaient été assignés à la position du Noir et à la minorité, à l’humiliation et tout ça, ils me voyaient comme une blanche. Je ne m’étais jamais comprise dans ce paradigme-là. »

Catherine Blondeau dirige à Nantes le théâtre Le Grand T.

Elle a publié chez Actes Sud Johann Le Guillerm à 360° et L’Espèce dans l’espace.