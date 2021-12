Des dirigeants de CGI encaissent

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Des options leur rapportent gros

Photo courtoisie

Jean-Michel Baticle (photo), qui dirige les opérations de CGI à partir de Paris, a touché plus de 1,3 million $, plus tôt ce mois-ci, en exerçant des options d’achat d’actions de la multinationale québécoise. La responsable de la Finlande, de la Pologne et des pays baltes chez CGI, Leena-Mari Lähteenmaa, a quant à elle empoché près de 150 000 $ avec ses options. Par ailleurs, un membre du conseil d’administration de l’entreprise, Gilles Labbé, a acheté pour plus de 500 000 $ d’actions de l’entreprise, la semaine dernière.

Le Luxembourg investit dans NorthStar

Photo courtoisie

L’entreprise montréalaise NorthStar Earth & Space, contrôlée par Charles Sirois (photo),vient de décrocher un investissement de 10 millions d’euros (14,5 M$ CA) du Luxembourg Future Fund. L’entente de financement prévoit que NorthStar établira son « siège européen » dans le petit pays européen. NorthStar, dans laquelle a également investi la riche famille Rogers de Toronto, travaille sur un projet de surveillance de l’espace au moyen d’une constellation de satellites.

Valence recueille 9 millions $

Photo tirée de Twitter

La jeune pharma montréalaise Valence Discovery a récemment récolté 9 millions $ dans le cadre d’une ronde de financement à laquelle a participé la firme canadienne Amplitude Capital. Valence a mis au point un outil qui utilise l’intelligence artificielle pour faciliter le développement de nouveaux médicaments.

Un mois payant pour des VP de la Nationale

Photo courtoisie

Le grand patron de la gestion des risques à la Banque Nationale, William Bonnell (photo), a réalisé un profit de plus de 1,6 million $ en exerçant des options, il y a deux semaines. Denis Girouard, le chef des marchés financiers, a pour sa part encaissé 713 000 $ tandis que Martin Gagnon, responsable de la gestion de patrimoine, a touché 564 000 $. L’action de la Nationale a cédé près de 8 % par rapport à son sommet historique, atteint il y a un mois.

La Caisse investit à Washington

Aux côtés du géant britannique des hydrocarbures BP, la Caisse de dépôt et placement du Québec a récemment participé au financement de 45 millions de dollars américains (un peu plus de 57,6 millions de dollars canadiens) conclu par la firme BTR Energy de Washington. BTR développe une plateforme qui « vise à décarboner le secteur des transports au moyen de données, en permettant aux véhicules électriques d’interagir avec les marchés de l’électricité », a indiqué la Caisse.

Cadeau de Noël pour un dirigeant de BRP

Photo tirée de LinkedIn

Thomas Uhr, vice-président à l’ingénierie des produits et aux opérations manufacturières chez Bombardier Produits récréatifs (BRP), a gagné près de 100 000 $ en exerçant des options de l’entreprise de Valcourt, la semaine dernière. Né en Allemagne, M. Uhr est à l’emploi de BRP depuis 2014. Il a été en poste en Autriche, en Finlande et au Québec.

Ils achètent des actions de Knight

Photo courtoisie

Le fondateur et président du conseil de Thérapeutique Knight, Jonathan Ross Goodman (photo), a acheté pour près de 375 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise depuis le début du mois. De son côté, la nouvelle PDG de Knight, Samira Sakhia, a investi 130 000 $. Le titre de l’entreprise fait du surplace depuis un an et a perdu près de 50 % de sa valeur au cours des cinq dernières années.