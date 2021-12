Des roses jaunes pour Noël

Elle m’avait donné rendez-vous dans un petit boui-boui de coin de rue qui ne payait pas de mine mais qui servait un des meilleurs capuccinos de La Havane. Y. m’avait seulement dit : «J’ai quelque chose d’important à te dire». Cette courte phrase avait suffi à rallumer la petite flamme de l’amitié, malgré les blessures passées. Je savais bien qu’il n’était pas question qu’on reprenne, plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis notre dernière rupture. Y. et moi avions vécu les montagnes russes, le sublime et le pire. L’amour passion et les trahisons. Les ruptures et les retours. Le rire et les larmes. L’impossible amour puisque plus de vingt ans nous séparaient. J’étais donc intrigué et acceptai aussitôt de la revoir. On avait ensuite convenu de l’heure et de l’endroit — elle savait que j’adorais ce lieu parce qu’on y servait, comme je l’ai dit, un capuccino divin sur fond de chansons romantiques aux paroles sirupeuses comme je les aime tant. Quant au jour, je n’avais pas le choix, ce devait être le lendemain.

Lorsque je me suis pointé au lieu de notre rendez-vous, le lendemain, elle était déjà arrivée et était en pleine discussion avec le garçon qui effectuait le service ce jour-là. J’étais ravi mais surpris car les Cubains ont cette mauvaise habitude ne pas respecter l’heure du rendez-vous. «Je suis en route», je suis presque arrivé», «je suis au coin de la rue», etc., autant de formules désinvoltes pour que vous ne perdiez pas patience, mais c’est souvent tout le contraire qui se produit. Elle était, comme toujours, comme depuis le premier jour, exubérante, s’exprimant avec force gestes et passant à tout bout de champ sa main dans son épaisse chevelure impeccablement noire. Elle n’avait pas changé depuis la dernière fois que je l’avais revue, il y a neuf mois, lors des funérailles de son grand-père adoré, au cimetière Cristobal Colon, sous un soleil impitoyable du mois de mars.

Une fois les capuccinos commandés et servis, sans me demander comment j’allais depuis la dernière fois — mon Parkinson s’était légèrement aggravé —, elle m’annonça d’emblée qu’elle partait le lendemain vivre en Espagne. Sa tante, qui avait acquise sa nationalité espagnole il y a quelques années, avait tout arrangé : visa et autres documents afférant, jusqu’au billet d’avion.

Les Montes de Oca sont issus d’une vieille lignée de militants espagnols. Son grand-père Ramon, qui l’avait littéralement élevée, avait fait le coup de feu aux côtés des républicains durant la guerre civile espagnole, malgré son jeune âge, 14 ans. En 1938, il avait dû fuir les fascistes de Franco en traversant les Pyrénées vers la France où il était monté à bord d’un bateau qui l’avait mené jusqu’à Cuba. Il avait poursuivi ses études puis s’était inscrit en sciences politiques à l’Université de La Havane tout en continuant à fabriquer des violons, sa véritable passion et son gagne-pain. Y. m’avait déjà raconté son histoire car elle lui vouait une admiration sans borne. Plus tard, Ramon s’était joint au Mouvement 26 de Julio, aux côtés de Fidel et du Che, fort de son expérience acquise en Espagne.

Après le triomphe de la Révolution, il avait servi son pays d’adoption comme ambassadeur dans plusieurs pays du tiers monde puisqu’il était diplômé en relations internationales. Il aurait voulu accompagner le Che en Bolivie mais on l’en avait dissuadé en raison de cette vieille blessure à la jambe faite lors de la guerre civile espagnole.

(À suivre)