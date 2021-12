Deux jeunes filles honorées pour avoir sauvé la vie de leur petite sœur

Le courage de deux jeunes filles de Saint-Eustache qui ont sauvé leur petite sœur de deux ans de la noyade cet été a récemment été souligné par le service de police de leur municipalité.

Sodabah Dulat, 13 ans, et Rudabah, 9 ans, ont reçu fin novembre directement des mains du directeur de la police de Saint-Eustache des certificats pour les féliciter de leur acte de bravoure.

Leur petite sœur, Ariana, avait été retrouvée inerte dans la piscine familiale en juillet dernier.

Sodabah et sa grand-mère avaient la garde des plus jeunes ce jour-là. Tout le monde était dans le sous-sol de la maison. À un certain moment, Sodabah a dû s’absenter pour aller aux toilettes, emmenant avec elle à l’étage la petite Ariana.

Quand elle est sortie de la salle de bain, elle s'est mise à chercher la fillette qui avait disparu, tout en criant son nom. C'est finalement la grand-mère maternelle qui a vu le corps de l'enfant inerte flottant dans la piscine avec le visage dans l'eau. La dame a alerté les autres enfants.

«Je n'ai pas vraiment pris le temps de réfléchir, j'ai sauté à l'eau pour la sortir de là et pour lui faire des manœuvres de réanimation au plus vite, a raconté Sodabah Dulat, en entrevue avec l'Agence QMI, très émotive. Je n'avais suivi aucune formation, mais j'écoute beaucoup de documentaires alors j'ai fait ce que j'avais vu à la télévision.»

Elle a ajouté qu’elle avait installé sa petite sœur devant la porte de la salle de bain, mais que celle-ci s’est sauvée en douce, réussissant à sortir de la maison pour se rendre jusqu’à la piscine malgré un escalier et une clôture.

Après avoir sorti Ariana de l’eau, Sodabah a demandé à Rudabah d'aller alerter les voisins qui sont venus prêter assistance et appeler la police.

«Ils [le personnel de l'hôpital] m'ont dit que si je n'avais pas effectué ces manœuvres, elle serait morte ou aurait des séquelles à vie en raison du manque d'oxygène. Vingt-quatre heures après, elle est sortie de l'hôpital de Saint-Eustache comme si de rien n'était. Elle était toujours aussi active qu'avant. Les médecins ont dit qu'elle était très forte», a relaté Sodabah avec fierté.

La jeune étudiante du secondaire qui veut devenir avocate est bien heureuse de ce qu'elle a fait et elle recommande à tout le monde d'aller suivre des cours de RCR (réanimation cardiorespiratoire).

«On ne sait jamais quand cela va servir», dit-elle.

Le père de famille, Fraydoon Dulat, 44 ans, à qui nous avons aussi parlé, s’est dit «terriblement fier d’elles». M. Fraydoon, qui est originaire de l’Afghanistan, était interprète pour les Forces armées canadiennes dans son pays, de 2003 à 2007.

