Elle utilise TikTok pour défaire les préjugés sur l’insécurité alimentaire

Mona Grenier, alias @interriptingchicken, utilise TikTok pour montrer à ses milliers d’abonnés comment elle organise et nettoie des ressources servant à nourrir les plus démunis.

Mona Grenier se rend à l’épicerie de son quartier à Vancouver tous les dimanches matin afin d’y ramasser du pain qui serait jeté sans elle, a rapporté le «Globe and Mail».

Elle se rend ensuite à quatre garde-manger et réfrigérateurs communautaires et les remplis de pain et d’articles que ses abonnés TikTok lui envoient.

Bien qu’elle n’ait ouvert son profil que depuis trois mois, la femme compte déjà plus de 30 000 abonnés et ne cesse d’en acquérir chaque jour. Mme Grenier se sert de la plateforme pour éduquer le monde sur l’insécurité alimentaire, selon ce qu’a indiqué le «Globe and Mail».

En plus de donner le statut quotidien des ressources qu’elle visite, la femme en profite pour y faire de petites «expérimentations» afin de savoir quels sont les produits les plus populaires.

Finalement, Mona Grenier sollicite ses abonnés de différentes façons. Elle a récemment partagé des problèmes rencontrés avec des ratons laveurs qui se rendaient dans les garde-manger.

En utilisant les conseils de ses abonnés, elle a ainsi construit une nouvelle porte qui empêche désormais les animaux de s’y rendre, selon le quotidien. Elle prend aussi note des suggestions d’aliments qu’elle reçoit pour les offrir aux personnes qui en ont besoin.