Émotions et bienveillance

Si la joie et l’allégresse ne seront peut-être pas au rendez-vous cette année pour la période des Fêtes – et on peut tout à fait en comprendre les raisons –, il deviendra alors d’autant plus important de prendre soin de soi et de ceux et celles qui vous entourent. Permettez-vous de prendre un temps d’arrêt pour mettre en place des moyens pour favoriser une plus grande bienveillance. La gratitude ressentie par la suite ouvrira peut-être la voie vers une humanité et une solidarité plus importante en cette période de l’année.

La bienveillance

La situation critique dans laquelle nous nous retrouvons actuellement partout dans le monde ne peut pas ne pas laisser d’empreintes. Les impacts de celles-ci varient énormément d’une personne à l’autre (et chez une même personne, à chaque moment), c’est pourquoi il ne faut ni hésiter ni tarder à aller chercher de l’aide auprès de professionnels de la santé, au besoin.

Si la notion de bienveillance nous renvoie généralement à nos comportements, il est essentiel de savoir que cesdits comportements, attitudes et actions ont pour objectif de favoriser la croissance, l’épanouissement, le bonheur par la mise en place de pratiques respectueuses de la personne et de son développement. Ces pratiques impliquent donc une connaissance de l’humain (de ses besoins, de ses capacités et de ses limites), mais également une capacité d’adaptation et une flexibilité : la vie est dynamique et en mouvance perpétuelle... Puisque la bienveillance s’inscrit d’abord sur un tableau gravé de valeurs, de bonnes intentions, il est important de se connaître, puisque tout cela partira de soi.

Se permettre de ressentir et apprendre doucement à gérer ses émotions pave le chemin vers certaines améliorations de qualité de vie.

Plusieurs études démontrent que :

Savoir gérer ses émotions, c’est retrouver une certaine confiance en soi, c’est se doter de moyens pour améliorer sa faculté d’adaptation, de connaître ses limites et ses forces et ses faiblesses. C’est aussi être en mesure de tirer quelques leçons de son expérience et de prendre du recul.

Faire le lien entre stress et émotions permet de tenter de comprendre le sens et l’utilité de nos émotions.

Accueillir les messages de nos états internes confère la possibilité de mieux les exprimer et d’agir de manière conséquente.

Décoder le langage non verbal (mimiques, regard, gestes, posture...), offre l’option d’entendre ce qui n’est pas dit.

Faire face à ses réactions émotionnelles permet de contribuer à réduire les tensions, de récupérer un peu plus rapidement, de parfois dédramatiser en désamorçant ses pensées négatives, de dynamiser ses ressources, de développer doucement une certaine confiance en soi.

Utiliser l’art de la respiration de détente en apprenant des méthodes de relaxation, offre la chance d’ancrer des réflexes de décompensation rapide, de découvrir des exercices de relaxation dynamique pour optimiser sa propre résistance.

Mini propositions d’exercices d’auto-empathie

Pensez à une personne que vous avez aidé cette année et prenez le temps de vous remémorer ce qui est différent pour elle parce que vous avez été là ;

Si le présent est difficile, choisissez un moment dans le futur que vous pouvez anticiper avec plaisir ;

Engagez la conversation avec une personne que vous connaissez moins ;

Osez des changements durant quelques heures – sortez de votre zone de confort (attitude positive, nouvelle activité...), vous y prendrez peut-être goût ;

Choisissez d’offrir un compliment sincère à une personne qui vous « tombe un peu sur les nerfs » (attention... si une personne vous complimente, cela ne veut pas dire que vous l’irritez, même si elle a lu la chronique !) ;

Faites une liste de cinq choses que vous ne voudriez pas changer dans votre vie !

Je vous souhaite un temps des Fêtes joyeux, en toute sécurité et bienveillance !