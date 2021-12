Et les petits

Il y a eu les enfants de la guerre, il y aura les petits de la pandémie, de la COVID. Ils seront certainement marqués pour le restant de leur vie.

Nos petits qui ont 5, 6 ou 7 ans sont désormais ces enfants-Corona qui ont gobé leur géographie par les régions jaunes, oranges ou rouges. Discussions de tous les jours, le manque de personnel, les piqûres, le lavage des mains à tour de bras ainsi que les salutations coude à coude, c’est usuel, normal.

Pour eux, c’est du quotidien. Leur vie sociale et familiale a commencé en plein dedans.

Deviendront-ils suspicieux à la seule vue d’une rampe d’escalier, d’une poignée de porte ou d’un bouton d’ascenseur ? Auront-ils toujours à leur portée une paire de gants ou la p’tite guenille Purell ? Est-ce que ce sera la panique lorsqu’ils verront une madame et un monsieur sans masque au Walmart ?

Plusieurs enfants connaissent très bien le ministre Christian Dubé, Horacio et le premier ministre Legault. Ils les regardent tous les soirs à la télé. Nous, on était habitués de voir beaucoup plus souvent le coach du Canadien que le PM, pas eux.

DE LA GUERRE

Réalise-t-on que le décompte des morts au quotidien, les entrées à l’hôpital ainsi que les infectés qui s’ajoutent ou, dans les meilleurs moments, qui diminuent, sont familiers à nos petits enfants de la Pandémie ? À travers le monde entier, on ne parle que de ça. Des enfants de la guerre, je vous dis.

L’an dernier, un grand nombre d’enfants ont découvert tout d’un coup qu’on pouvait aller manger au restaurant. Ces enfants ont aussi fait connaissance dans la famille avec un mo-noncle et/ou une ma-tante à l’esprit renfrogné qui refuse les vaccins, les masques. Combien y a-t-il de complotistes par parenté ?

Des enfants qui, sans rien demander, sans aucune fête et même sans aucune toux se retrouvent soudainement en congé alors qu’en plus papa et/ou maman passent aussi au travail à la maison. Et devant eux et dans leurs petites oreilles, de quoi va-t-on parler, pensez-vous, au cours des prochains jours lors des réunions – si petites soient-elles – du temps des Fêtes ? De la COVID, de la pandémie, de la guerre.

Si, dans deux ou trois ans, on s’est débarrassé de tout ça, les petits vont se demander ce qui se passe et vont peut-être s’ennuyer des cotons-tiges dans le nez.

DANS LE TAS

Les semaines se suivent, mais... Cette semaine dans le pétrin, la semaine dernière dans le Pétry.

En regardant le classement, je me dis en faveur du retour des Nordiques... mais à Montréal.

Prenez le « Joyeux Noël » que je vous ai souhaité l’an dernier et copiez-collez.

Le Québec est le plus long congélateur sans fil au monde.

Partys de Noël. Attention, demain 23 h 30 à l’entrée du pont Jacques-Cartier, exposition de permis de conduire.

« Noël Heureuse Bonne Joyeux Année et ! » (Ikea)

« J’espère que je ne ferai pas le même rêve que l’an dernier... » (Un ours qui se prépare à hiberner)

Au retour, le Canadien devrait jouer à l’extérieur. L’attaque sent le renfermé.

Jeff Gorton a décidé d’apprendre le français en dollar canadien.

JOYEUX NOËL ET DU PLAISIR EN MASQUE.