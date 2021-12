Interdiction de sortie pour les aînés en CHSLD: «c'est difficile»

La nouvelle consigne qui interdit aux aînés en CHSLD et en ressources intermédiaires (RI) de quitter leur milieu de vie à Noël, émise jeudi, crée beaucoup de déceptions.

«Nous, on a reçu un courriel hier. On comprend que ces mesures-là sont pour protéger les personnes vulnérables. Mais c'est sûr qu'à la dernière minute comme ça, c'est difficile», affirme Johanne Audet du Regroupement des proches aidants de Bellechasse.

Plusieurs familles et proches aidants sont déçus de la directive puisqu’ils avaient mis beaucoup de travail à préparer la venue de leur proche pendant les Fêtes.

«Pour passer quelques jours à la maison, il faut quand même préparer le domicile. Certaines personnes sont allées chercher de l'équipement spécialisé pour déplacer la personne de façon sécuritaire à domicile. Donc, c'est sûr que c'est très désorganisant à la dernière minute comme ça», explique Mme Audet.

Cette décision a été prise par le gouvernement afin de protéger les plus vulnérables.

«Les résidents en CHSLD sont de plus en plus malades, si vous voulez, pas très en forme, le système immunitaire est atteint, l'état de santé est plus faible. Donc, ils sont beaucoup plus à risque», soutient Benoit Gauthier du Centre d’hébergement St-Jean-Eudes.

S’ils ne peuvent pas quitter leur milieu de vie, les aînés en CHSLD pourront toutefois recevoir la visite de deux personnes adéquatement vaccinées par jour, à raison d’une personne à la fois.

- d’après les informations de Kariane Bourassa