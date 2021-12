La pêche aux petits poissons va pouvoir s’ouvrir le 26 décembre

La météo aidant, la saison de pêche aux poulamons à Sainte-Anne-de-la-Pérade, en Mauricie, va pouvoir commencer normalement au lendemain de Noël.

Les restrictions sanitaires n’empêcheront pas les pêcheurs d’aller taquiner le poulamon. Les chalets seront ainsi accessibles avec certaines limites, mais sans qu’il soit nécessaire d’exhiber son passeport vaccinal.

«On peut recevoir soit deux bulles familiales ou soit six personnes. Donc pour nous c’est positif. On peut faire de la pêche. Les gens vont pouvoir venir patiner, s’amuser sur la rivière Sainte-Anne et prendre l’air. On est vraiment chanceux», s’est enthousiasmé Steve Massicotte, président de l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne.

La loi fixe la date du début de la pêche sportive sur la rivière au 26 décembre. Il y a un siècle, c’était toutefois l’Église qui le préconisait.

«C’est le curé Désilets du Cap-de-la-Madeleine qui à un moment donné, voyant qu’il n’y avait pas d’hommes à l’église dans ses messes de Noël, a dit qu’il n’y aurait plus de petits poissons des chenaux avant le 26 décembre», a raconté l’historien René Beaudoin.

À quinze pouces, l’épaisseur de la glace est jugée tout à fait sécuritaire. Comme du temps froid est prévu pour les deux prochaines semaines, ni la pluie ni un redoux ne pourront la fragiliser.

Un vétéran parmi les 18 pourvoyeurs s’attend à une saison comme il y en avait dans les belles années.

«On a la température sur notre bord et beaucoup de glace. La glace est très bonne. On se promène avec de gros tracteurs», a observé Claude Devault du centre de pêche Claude Devault et fils.

Le village de pêche commence à prendre forme avec déjà 200 chalets installés, un nombre qui pourrait monter jusqu’à 500 sur la glace.

De 500 à 600 millions de poulamons sont prêts à mordre aux lignes, a-t-il été estimé.