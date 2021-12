Le guide télé des Fêtes: 50 émissions à ne pas manquer

En cette période de fêtes et de repos, on vous propose quelques émissions qui seront présentées au cours des 10 prochains jours, question de vous divertir, de vous changer les idées ou de perpétuer certaines traditions.

24 décembre

19 h à TV5

Échappées belles – Le Québec sous la neige

Photo courtoisie

Ce magazine d’évasion et de voyage français nous entraîne aux quatre coins de la planète grâce à quatre animateurs curieux. Les images sont toujours magnifiques. Ce soir, Sophie Jovillard qui rêvait de nature et de grands espaces blancs pose un regard sur notre hiver québécois. Elle se rend notamment dans le Vieux-Québec, en Mauricie et à L’Isle-aux-Grues. Il y est question de cabane à sucre et de poutine, de canot sur glace, de pêche blanche, de trappage.

20 h à Télé-Québec

Belle et Bum des Fêtes

Photo courtoisie

La tradition musicale se poursuit. Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne préparent des festivités qui nous transporteront dans tous les genres musicaux. Guylaine Tanguay poussera la note country, les gars de Qw4rtz vont unir leurs voix comme seuls eux savent le faire, Marc Hervieux sera aussi de la fête tout comme Lisa LeBlanc qui chantera des airs disco. Ce sera aussi l’occasion de découvrir Amay Laoni, une artiste qui a écrit pour 2Frères et Marc Dupré, et dont la pop et le grain de voix ne passeront pas inaperçus.

20 h sur ICI ARTV

C’est Noël pour emporter

Photo courtoisie

Sous le signe des retrouvailles, France Beaudoin s’intéresse aux mots et à la lecture. Elle reçoit Boucar Diouf, France Castel, Léane Labrèche-Dor, Michel Jean, Maude Guérin et Dany Turcotte. Ensemble, ils revisiteront des moments importants de l’année 2021 tout en partageant leurs coups de cœur littéraires. Ces livres seront d’ailleurs offerts en cadeau à différents lieux, organismes et personnes à travers la francophonie. La présence de Jean-Benoît Lasanté et ses musiciens sur le plateau vient ajouter au côté festif de ce beau rassemblement.

20 h 30 à TV5

Ensemble pour les fêtes avec Pierre Lapointe

Photo courtoisie

Pierre Lapointe est l’hôte de cette émission de variétés intimiste dans laquelle il reçoit des amis pour chanter autour du piano. C’est un moment pour jaser, mais surtout pour chanter. Ariane Moffatt et Natasha Kanapé-Fontaine l’accompagnent.

21 h sur ICI ARTV

La table de Kim – Spécial Noël

Photo courtoisie

La lumineuse et sympathique autrice, Kim Thuy, sait créer des rencontres chaleureuses et nous permettre des découvertes. Ses échanges sont à la fois intimes et contagieux. Même si elle cuisine très bien, c’est au chef Samy Benabed qu’elle cède la place. Le thème qu’elle nous propose : entre nous, cette lumière. À sa table, le chorégraphe Jean-Marc Généreux, le couple Jannie-Karina Gagné et Jean-Nicolas Verreault et la chanteuse et ex-médecin Yama Laurent. Nous entendrons aussi la musique de l’ensemble Obiora.

22 h à Télé-Québec

Y’a du monde à messe de Noël

Photo courtoisie

Christian Bégin a réuni autour de sa table l’humoriste Jean-Marc Parent, qu’on voit peu en entrevue, l’actrice Karine Vanasse, l’animateur Kevin Raphaël et Émilie Mandeville, qui est intervenante à l’organisme Dans la rue qui vient en aide aux jeunes sans-abri. Pour ajouter à ce rassemblement déjà festif et convivial, la musique prendra davantage de place. Damien Robitaille, Michel Rivard et Nathalie Simard auront le bonheur de chanter avec le chœur de l’émission. Celui-ci terminera d’ailleurs le rendez-vous avec une chanson originale de Sarah Bourdon.

22 h 30 sur ICI TÉLÉ

Messe de minuit

Photo courtoisie

En cette ère où l’on réapplique la distanciation physique, la traditionnelle messe de Noël sera sans doute davantage suivie sur notre petit écran. Cette année, nous serons à l’oratoire Saint-Joseph de Québec.

22 h 30 à TVA

Noël symphonique

Photo courtoisie

Ce concert qui a été enregistré en 2020 réunit le Chœur des jeunes de Laval, les musiciens de l’Orchestre symphonique de Longueuil, sous la direction d’Alexandre Da Costa, ainsi que plusieurs artistes populaires et aimés : Roch Voisine, Jean-François Breau, Marc Hervieux, Brigitte M, Bleu Jeans Bleu, Josiane Comeau et son père, Jacques Comeau, Geneviève Leclerc et le groupe canadien Glass Tiger. Les plus beaux chants de Noël seront interprétés.

25 décembre

18 h 30 à NOOVO

Harry Potter et le prince de sang-mêlé

Photo courtoisie

C’est le sixième film de la populaire saga. Un nouveau professeur de potions fait son entrée à Poudlard. Harry se retrouve en possession d’un manuel annoté ayant appartenu au Prince de sang-mêlé. Avec Dumbledore, il réfléchit à un plan pour détruire Voldemort qui se fait de plus en plus menaçant auprès des sorciers comme des Moldus. Et Drago semble en mission ce qui n’augure rien de bon pour Harry.

19 h sur ICI ARTV

Tout simplement country – Spécial Noël

Photo courtoisie

La pétillante chanteuse country à la voix si puissante Guylaine Tanguay nous convie à un rendez-vous musical festif. On mise sur les traditions et la famille. Patrick Norman, Nathalie Lord, Maxime Landry, Wilfred Le Bouthillier, Jacques Comeau et Josiane Comeau figurent parmi ses invités. On partagera des chants classiques à saveur country. Ça va swigner assurément !

19 h sur TV5

Jean-Paul Belmondo, la force et le talent

Photo courtoisie

Acteur français populaire, il était à la fois l’icône de la nouvelle vague et le séducteur de nombreux films d’action dont il faisait les cascades. Son décès en septembre dernier est l’occasion de revenir sur son parcours qui s’est échelonné sur 50 ans. Souvenez-vous d’À bout de souffle, Pierrot le fou, Le professionnel, L’as des as, Hold-up ou Joyeuses Pâques.

20 h sur ICI ARTV

Le temps d’une paix – Spécial Noël

Photo courtoisie

Ce téléroman de Pierre Gauvreau avec Nicole Leblanc a marqué les esprits dans les années 80. Pour les Fêtes, une émission de 100 minutes avait été produite. On y retrouve un Joseph-Arthur mal en point qui ne peut chanter le Minuit chrétien lors de la messe de minuit. Cette absence prend une tournure politique. Rose-Anna s’inquiète de son côté de ne pas voir débarquer sa famille de Québec à cause d’une tempête de neige. Mais les festivités auront lieu. Nous sommes en 1922. Une belle occasion de renouer avec une série très appréciée.

20 h sur UNIS

Le grand ménage des Fêtes !

Photo courtoisie

Cette émission de variétés allie humour et musique. C’est une rétrospective des événements qui ont marqué l’année 2021 vue par les Newbies (Christian Essiambre, André Roy et Luc LeBlanc). Ce trio du Nouveau-Brunswick accueille pour l’occasion Annie Blanchard, Tammy Rae, 2Frères et Alex Perron.

21 h sur Prise 2

C.R.A.Z.Y.

Photo courtoisie

Sorti en 2005, ce film marque un moment tournant dans la carrière du cinéaste Jean-Marc Vallée. Nous sommes dans les années 60, en banlieue de Montréal, le catholicisme est bien présent. Zachary, un ado, quatrième fils d’une famille de cinq garçons, tente de nier ses pulsions homosexuelles pour ne pas déplaire à son père dont les valeurs sont très traditionnelles. Un magnifique film qui traite d’identité à un âge où on veut s’affirmer et sur les relations père-fils. Avec Marc-André Grondin, Michel Côté et Danielle Proulx.

21 h sur ICI Explora

Aïlo : une odyssée en Laponie

Photo courtoisie

Les amateurs de documentaires animaliers craqueront pour ce film finlandais qui témoigne de la vie d’un jeune renne sauvage dans la forêt de la Laponie. Petit et vulnérable, il doit lutter contre bien des intempéries tout au long de sa première année pour survivre. Ce conte bien réel se déroule dans des paysages grandioses. L’environnement du véritable père Noël.

21 h sur ICI ARTV

L’Orchestre Métropolitain sur le Mont-Royal

Photo courtoisie

Les amateurs de musique classique seront ravis d’assister à ce concert enregistré l’été dernier dans un cadre exceptionnel sur le mythique Mont-Royal. Le chef Yannick Nézet-Séguin dirige la Symphonie no 6 Pastorale de Beethoven qu’interprètent les musiciens de l’orchestre Métropolitain. La Pastorale s’inscrit dans des œuvres instrumentales composées en harmonie avec la nature. Ainsi, des instruments évoquent le chant des oiseaux, le vent ou l’eau. Un voyage en musique pour nous faire revivre un doux temps de l’année.

21 h sur ICI TÉLÉ

Le chemin de Noël

Photo courtoisie

À Québec, c’est une tradition. Le chef d’orchestre Bernard Labadie crée un événement qui se veut source de rassemblement, de réflexion, de mémoire et même d’engagement communautaire. Le chœur de La Chapelle de Québec entonnera plusieurs chants de Noël bien connus. Le comédien Yves Jacques récitera quelques textes. C’est à mi-chemin entre la captation d’un concert et un moment de recueillement collectif. Chaque année, l’événement permet d’amasser des fonds pour un organisme local.

26 décembre

15 h à Canal D

Sur ta rue

Photo courtoisie

Les amateurs de polars pourront dévorer en rafale la première saison de cette série mystifiante. À chaque épisode, la détective privée Annie Richard, accompagnée d’une personnalité publique, raconte les crimes, les accidents, les phénomènes paranormaux, mais aussi les événements héroïques qui se sont déroulés dans un quartier.

17 h 30 à Zeste

Trois fois par jour & vous

Photo courtoisie

En se lançant dans l’univers culinaire, Marilou voulait démocratiser la bouffe en nous proposant des recettes pas compliquées et diversifiées dont tous allaient tirer fierté et plaisir gustatif, le tout avec un esthétisme soigné tout en simplicité. C’est mission accomplie et c’est ce qu’elle continue de faire avec ce rendez-vous télé convivial sans prétention. À chaque épisode, elle cuisine et discute avec des personnalités connues ou des gens du public autour de ce thème qui nous rassemble : la nourriture. On peut dévorer quelques émissions en rafale au cœur de la programmation des Fêtes.

20 h sur ICI TÉLÉ

Fred Pellerin et l’OSM – La poste du paradis

Photo courtoisie

Bien qu’il ait quitté l’orchestre symphonique de Montréal, Maestro Kent Nagano continue de venir faire des collaborations chez nous. Il a retrouvé le conteur Fred Pellerin un peu plus tôt en décembre pour un concert-événement. C’est devenu une tradition et on sent leur complicité et leur respect mutuel. C’est ce soir que ce conte en musique nous est transmis. Nous sommes évidemment à Saint-Elie-de-Caxton où se trouve le premier bureau de poste tenu par Alice Lavergne. Elle est ainsi le lien privilégié entre le village et le reste de la planète.

20 h 15 à Télé-Québec

La grande séduction

Photo courtoisie

Scénarisée par Ken Scott et mettant en vedette Raymond Bouchard et David Boutin, cette charmante comédie a créé l’événement à sa sortie en 2003. Sainte-Marie-la-Mauderne est un petit village isolé de la Basse-Côte-Nord de 120 habitants. Sa survie est menacée si le projet d’y implanter une usine de contenants de plastique ne se concrétise pas. Or, pas de médecin, pas d’usine. Son maire prend donc tous les moyens pour séduire un docteur de Montréal en peine d’amour, amateur de cricket et de jazz, et le convaincre de s’installer sur l’île à long terme.

21 h sur Elles fictions

Annie

Photo courtoisie

C’est la première version de l’adaptation de la comédie musicale qui a marqué les esprits en 1982. John Huston l’a réalisée. Une petite rouquine de dix ans loge dans un orphelinat miteux d’un quartier pauvre de New York dans les années 30, tenu par une excentrique matrone. Un milliardaire invite la petite à passer une semaine en sa compagnie pour améliorer son image publique. Alors qu’elle cherche à se rendre indispensable et à se faire aimer, des petits truands manigancent pour l’enlever et demander une rançon. Albert Finney et Carol Burnett sont de la distribution de cette mythique production.

27 décembre

19 h sur ICI TÉLÉ

Le rêve olympique

Photo courtoisie

Si tout va bien, nous aurons une année olympique. Les athlètes s’y préparent assidûment. Le diffuseur public propose, jusqu’au 30 décembre, une série de portraits mettant en lumière le talent et la persévérance de ces sportifs qui nous représenteront à Beijing. Pensons à Maxence Parrot (planche à neige), Charles Hamelin ou Kim Boutin (patinage de vitesse). Ce soir, c’est l’équipe canadienne de hockey féminin qui est à l’honneur.

19 h à TVA

Monde jurassique

Photo courtoisie

Ce film de 2015 rouvre la porte aux dinosaures 22 ans après le célèbre Parc jurassique. C’est le quatrième volet et nous sommes sur la même île, Isla Nublar, rachetée par un milliardaire qui y a ouvert un parc d’attractions présentant des dinosaures vivants. Pour augmenter sa popularité, des scientifiques ont créé artificiellement une espèce plus grosse et plus féroce qui, on le devine, va réussir à s’échapper et devenir une menace. On fait alors appel à Owen Grady, ancien militaire devenu expert en vélociraptors, pour assurer la sécurité du lieu. L’acteur Chris Pratt est le héros principal de cet opus.

19 h 30 sur ICI TÉLÉ

1981

Photo courtoisie

Dans le cadre de Ciné-fête, découvrez ou revoyez pour les trois prochains soirs, la savoureuse trilogie de Ricardo Trogi (1987 et 1991 seront présentés les 29 et 30 décembre). On y suit les tribulations d’un jeune italo-québécois issu d’une famille modeste qui débarque à Sainte-Foy. Le jeune Ricardo rêve des produits qu’il voit dans le catalogue de Distribution aux consommateurs, aime retrouver ses amis au Perrette et pour se faire intégrer raconte qu’il a accès à des magazines Playboy. On le voit évoluer entre les valeurs parentales, les difficultés financières familiales et les envies grandissantes face à une société de consommation qui nous colle rapidement une étiquette. Le tout avec beaucoup d’humour et une touche de nostalgie.

20 h sur ICI Explora

Les secrets des bâtisseurs de pyramides

Photo courtoisie

Les amateurs d’histoire seront fascinés par cette série de six épisodes qui nous ramène plus de 4500 ans en arrière, au cœur d’un des chantiers les plus impressionnants de l’humanité, la construction des pyramides d’Égypte et du Sphinx de Gizeh. Ces bâtiments ont pris deux siècles à se construire pour assurer une vie éternelle aux pharaons. Paysans comme fonctionnaires, tous ont dû mettre la main à la pâte et s’investir dans ce qui allait devenir le symbole de leur identité nationale.

21h30 à TVA

One mini show

Photo courtoisie

Toute la semaine, on nous propose des rendez-vous en humour. La série One mini show a été conçue pour mettre en valeur le talent d’humoristes qui gagnent à être connus du grand public. Dans ces mini-spectacles, on les découvre à travers des numéros qui ont bien fonctionné ainsi que dans du matériel original. Ces spectacles ont été enregistrés au Théâtre Petit Champlain à Québec dans le cadre du festival ComediHa en 2019. Cette semaine, l’accent est mis sur Pierre-Luc Pomerleau, Mathieu Cyr, Mélanie Ghanimé (photo), Franky, Silvi Tourigny et Martin Vachon.

28 décembre

12 h sur Yoopa

Tobby, le joueur étoile

Photo courtoisie

Pour les enfants qui aiment les chiens, la série des Tobby est plus que divertissante. Josh est un garçon de 12 ans qui vit un deuil en plus d’avoir déménagé. Esseulé, il trouve sur son passage un chien errant, Buddy, un golden retriever qui a un véritable talent pour le basketball. Ils vont devenir des amis inséparables. Cet après-midi, cinq films Tobby sont offerts en rafale. Dans chacun, on retrouve la même complicité entre un toutou doué pour le sport et un enfant ainsi qu’une intrigue policière puisque des gens malveillants cherchent toujours à s’emparer des prodiges.

13 h 30 à Vrak

Campus

Photo courtoisie

Si cette série destinée aux adolescents et jeunes adultes est passée sous votre radar, c’est l’occasion de la découvrir puisqu’elle est présentée en rafale. On y suit sept étudiants à l’université qui vivent dans la même résidence. Et qui doivent entreprendre leur année malgré le suicide d’un des leurs. Nous sommes témoins de leur stress, de leurs revendications, de leurs aspirations, de leurs amours et de leur complicité. Les textes et la réalisation proposent une approche directe et réaliste.

19 h à TVA

Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal

Photo courtoisie

Harrison Ford et Steven Spielberg ont fait équipe plusieurs fois pour donner vie au célèbre aventurier. Voici le quatrième volet de la populaire franchise. En pleine guerre froide, l’archéologue est pris en otage par des militaires soviétiques et transporté dans un hangar où sont entreposées des caisses secrètes. Le FBI va aussi le croire suspect d’activités illégales contre les États-Unis. Le crâne de cristal est une relique légendaire qui donne beaucoup de pouvoir et qui ne doit pas se retrouver dans de mauvaises mains.

19 h à NOOVO

Armageddon

Photo courtoisie

Succès de Michael Bay avec Bruce Willis et Ben Affleck. Après la destruction de la navette Atlantis, une catastrophe menace la Terre alors qu’un astéroïde de la taille du Texas pourrait s’écraser dans 18 jours. C’est la mission de la dernière chance pour une équipe d’astronautes de la NASA. Avec l’aide d’un spécialiste en forage pétrolier, ils entreprennent de creuser un puits sur l’astéroïde pour y insérer une charge nucléaire et éviter le pire. C’est pour tous une expérience jamais vue et à haut risque.

29 décembre

15 h 20 à Yoopa

Les minions

Photo courtoisie

Ces adorables petits bonshommes jaunes ont conquis le cœur des enfants. Vus d’abord dans Détestable moi, on leur a donné leur propre franchise. Ce film a fait plus d’un milliard de dollars au box-office à sa sortie. Ces petites créatures ont été conçues pour servir les plus méchants et ambitieux de l’histoire, mais on leur pardonne. Après la disparition de leurs vaniteux maîtres, l’intrépide Kevin et ses compagnons Stuart et Bob partent à la recherche d’un nouveau patron. Nous les suivons dans leur quête au fil des époques d’un bout à l’autre de la planète.

19 h à TVA

Mission impossible 2

Photo courtoisie

Tom Cruise reprend du service dans le rôle d’Ethan Hunt. Celui-ci a pour mission de récupérer un virus génétiquement modifié qu’on surnomme Chimera. Son ennemi juré le garde précieusement dans un laboratoire secret en Australie. Pour s’en rapprocher, Hunt fera équipe avec une ex-maîtresse qui pourrait être son point faible. Beaucoup d’action et beaucoup de cascades au menu.

30 décembre

19 h à TVA

Vis libre ou crève

Photo courtoisie

C’est la version française de la suite mythique de films d’action Die Hard avec Bruce Willis. Celui qui a déjà désamorcé des plans terroristes plus d’une fois récidive. Cette fois-ci, une attaque est prévue sur les infrastructures informatiques des États-Unis. Le pays est sens dessus dessous. Mais John McClane est rusé et peut mettre KO le plus puissant des pirates du numérique.

21 h sur ICI TÉLÉ

La revue culturelle 2021

Photo courtoisie

André Robitaille s’entretient avec les artistes qui ont marqué l’année. On veut ainsi leur tirer un coup de chapeau, mais aussi nous faire découvrir leur univers et ce qui les motive. Ils sont issus de tous les domaines : théâtre, littérature, cinéma, arts visuels, musique. Ils sont réunis sous le thème : la culture est partout. Place à Patrice Michaud, David Goudreault, Louise Lecavalier, Guylaine Tremblay, Hubert Lenoir, Klô Pelgag, Samian, Caroline Dawson et Sébastien Pilote.

20 h à Télé-Québec

Les Cowboys Fringants en concert avec l’Orchestre symphonique de Montréal

Photo courtoisie

Un concert qui unit l’engagement et le côté festif des Cowboys à la magnificence et au talent des musiciens de l’OSM sous la direction du chef Simon Leclerc. Les Cowboys Fringants sont un des groupes chouchous des Québécois. Chacune de leurs chansons pose un regard sociologique sur ce que nous sommes, sur notre passé comme notre avenir. Les instruments de l’orchestre ajouteront de l’ampleur et de la prestance à leurs mélodies. Les voix de la soprano Karina Gauvin et du baryton Dominique Côté s’ajouteront à celle du chanteur Karl Tremblay.

31 décembre

17 h sur Prise 2

Retour vers le futur

Photo courtoisie

On pourra voir, en rafale, les trois films de la populaire franchise qui met en vedette Michael J. Fox dans la peau d’un adolescent, Marty McFly, dans les années 1980. Copain avec un scientifique excentrique qui a construit une voiture à voyager dans le temps, Marty se retrouve 30 ans plus tôt alors que ses parents ne sortaient pas encore ensemble. Son arrivée dans le passé risque d’avoir une incidence sur son avenir. Il doit donc faire preuve de doigté et ne rien laisser au hasard.

19 h sur ICI TÉLÉ

En direct du jour de l’An !

Photo courtoisie

Pour une 10e fois, France Beaudoin démarre la soirée des festivités. C’est un 90 minutes de rires, de musique, de souvenirs, d’anecdotes, de surprises et d’émotions. L’équipe se surpasse chaque année. Comme toujours, le contenu de cette soirée ainsi que les invités qui seront kidnappés sont gardés secrets. Un événement festif et rassembleur.

20 h 30 sur ICI TÉLÉ

À l’année prochaine

Photo courtoisie

Pour une 13e année, Philippe Laguë et ses complices Michèle Deslauriers, Pierre Verville, Dominic Paquet, Véronique Claveau et Benoît Paquette revisitent quelques-uns des moments qui ont marqué l’année. Immense succès radiophonique d’ICI PREMIÈRE, À la semaine prochaine propose une formule simple en misant sur l’humour, les imitations, un environnement sonore efficace et une complicité avec le public. C’est dans cet esprit que l’émission de fin d’année est captée.

22 h sur Historia

SAQ : 100 ans d’histoire

Photo courtoisie

On célébrait cette année le 100e anniversaire de la création de la société des alcools du Québec. Francis Reddy raconte l’impact qu’elle a eu sur le développement de la société. Il rencontre l’historien Laurent Turcot ainsi que des sommeliers et des spécialistes du marketing pour témoigner de son évolution tout comme des goûts des Québécois en matière de vins.

22 h sur ICI TÉLÉ

Infoman 2021

Photo courtoisie

Jean-René Dufort et son équipe nous livrent depuis plus de 20 ans une revue de l’année aussi mordante qu’amusante en jetant un regard sur ce qui s’est passé tout croche pendant les 12 derniers mois. Chantal Lamarre et MC Gilles y mettront aussi leur grain de sel comme toujours. L’année 2021 aura été marquante avec la vaccination et l’implantation des passeports vaccinaux. Nous avons eu droit à des élections fédérales et municipales, à des Jeux olympiques, aussi, et l’élargissement du phénomène de la culture de la cancellation. Infoman 2021, c’est aussi l’occasion pour nos politiciens de se prêter au jeu des bilans. Et Infoman sait avoir le ton juste.

23 h sur ICI TÉLÉ

BYE BYE 2021

Photo courtoisie

La tradition ultime de la veille du jour de l’An est de regarder le Bye Bye. C’est une tradition qui a connu 52 éditions ! Sarah-Jeanne Labrosse, François Bellefeuille, Guylaine Tremblay et Mehdi Bousaidan prêteront leurs traits aux personnalités qui ont marqué l’année. D’autres invités risquent de se mêler à la fête pour nous surprendre. Simon-Olivier Fecteau chapeaute un petit groupe d’auteurs de talent et coréalise la revue de l’année tant attendue pour une sixième fois. Les détails de ce rendez-vous sont toujours gardés bien secrets. L’année 2021 a ressemblé à 2020 à bien des égards. Hâte de voir le portrait qu’ils en feront.

1er janvier

13 h à NOOVO

Madagascar 2 : la grande évasion

Photo courtoisie

Sympathique dessin animé mettant en vedette les comparses Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe et Gloria l’hippopotame qui ont quitté leur zoo de Central Park, où ils se donnaient en spectacle, pour la jungle de l’île de Madagascar. Dans ce second opus, nos amis souhaitent retourner chez eux, à New York. Or, le vieil appareil dans lequel ils voyagent échoue plutôt en Afrique, en pleine savane, patrie de leurs ancêtres.

18 h 30 à Télé-Québec

Dans une galaxie près de chez vous

Photo courtoisie

Ciné-cadeau présente les deux films mettant en vedette l’équipage du Romano Fafard. Il faut dire qu’ils ont marqué une génération et que certaines des expressions du capitaine Patenaude (Guy Jodoin) sont restées dans les annales. Brad (Stéphane Crête), Valence (Sylvie Moreau), Flavien (Claude Legault), Pétrolia (Mélanie Maynard), Bob (Didier Lucien) et le robot Serge (Réal Bossé) volent dans l’espace à la recherche d’une nouvelle planète pouvant accueillir 6 milliards d’humains après la destruction de la couche d’ozone. Nous sommes en 2034. Ce n’est pas si lointain ! Un plaisir à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas l’univers qui a lancé la carrière de ces comédiens.

22 h 20 à Télé-Québec

Cruising bar

Photo courtoisie

Toujours au rang de la comédie pure, le diffuseur nous offre un autre programme double. Ce succès met en vedette Michel Côté dans le rôle de quatre hommes sur la cruise chacun à sa façon. Gérard, l’homme marié qui ne passe pas par quatre chemins, Jean-Jacques qui calcule ses moindres gestes, Patrice le romantique et Serge qui est laid comme un pou en plus d’être particulièrement maladroit. On les suit en parallèle dans leurs conquêtes ayant plus ou moins de succès. Pour se dilater la rate.

2 janvier

16 h sur ICI TÉLÉ

Ballet Casse-Noisette

Photo courtoisie

S’il y a un conte qu’on associe volontiers au temps des Fêtes, c’est bien Casse-Noisette. Ce ballet créé d’un conte d’Hoffmann sur une merveilleuse musique de Tchaïkovski a fait rêver des générations d’enfants. C’est l’histoire de Clara qui reçoit un casse-noisette d’un oncle excentrique. Pendant la nuit, le casse-noisette se transforme en prince qui, après une lutte contre le roi souris, l’entraîne dans le monde féérique des bonbons. Depuis plus de 50 ans, les Grands Ballets nous offrent leur version.

18 h 30 à TVA

VLOG : la revue de l’année

Photo courtoisie

Notre consommation de vidéos drôles ne cesse d’augmenter et les réseaux sociaux sont une source intarissable de petits bijoux. Dominic Arpin entame sa nouvelle saison en faisant un bilan de ce qui a marqué l’année 2021. Bien que les collaborateurs scrutent ce qui se trouve sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et autres, on porte une attention particulière aux créateurs de contenu québécois.

19 h 30 à TVA

Ça commence bien l’année

Photo courtoisie

Comme le veut la tradition, les animateurs de Ça finit bien la semaine, Julie Bélanger et José Gaudet, lancent la nouvelle saison de TVA. Beaucoup de nouveautés et de grands rendez-vous nous attendent dans les prochains jours. En compagnie des principales têtes d’affiche, Julie et José recueillent les anecdotes de tournage et les confidences et cuisinent leurs invités sur les intrigues à venir. Un rendez-vous convivial pour commencer l’année.

21 h sur ICI TÉLÉ

Dans les coulisses du Bye Bye 2021

Le Bye Bye est une énorme machine. C’est sans doute le rendez-vous qui demande le plus de transformations étant donné les imitations et les évocations. C’est aussi une émission qui engendre beaucoup de changements de dernière minute et d’adaptation étant donné qu’on souhaite être en phase avec l’actualité. C’est le show le plus attendu et le plus critiqué aussi. Pour nous montrer l’étendue du projet et rendre hommage à ceux qui y prennent part, les artisans ont pris l’habitude de nous accueillir en coulisses pour nous proposer un making of de la plus grosse soirée télé de l’année.

21 h 30 à Télé-Québec

Un show blizzard signé Cœur de pirate

Photo courtoisie

C’est l’occasion pour l’autrice-compositrice-interprète de revisiter quelques-uns de ses grands succès des dix dernières années. Plus qu’un show, la soirée prend ici des allures de talk-show dont l’animateur sera interprété par Gab Bouchard. Il y a de l’humour, des sketches. C’est pop et coloré. La Compagnie Créole, Rita Baga, Mitsou, Ariel Charest, Jacobus et l’artiste afro-canadien Pierre Kwenders seront de cette soirée de 90 minutes.