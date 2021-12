Malgré une assurance, ils sont incapables de reporter leur voyage dans le Sud

Une famille de Magog, en Estrie, éprouve beaucoup de difficultés à obtenir le report de son voyage à la Barbade dont le départ était prévu le 30 décembre.

Robert Butler et ses deux frères ont décidé, en septembre dernier, d’acheter un voyage pour toute la famille.

En tout, 16 personnes devaient aller se mettre les pieds dans le sable.

Mais devant les recommandations du gouvernement fédéral d’éviter les voyages en raison de la flambée des cas liés au variant Omicron, la famille a demandé à vacances Air Canada de reporter la date de son voyage.

Une demande qui leur a été refusée par l’entreprise, même si la famille avait pris une assurance annulation.

«On ne peut pas donner de crédit. S’ils [les clients] cancellent (sic), la condition générale s’applique : à moins de 30 jours du départ, 100% non remboursables, perte totale», indique Vacances Air Canada par écrit.

Ce refus s’explique par le fait que le niveau de risque établi par le gouvernement fédéral pour les voyages à l’étranger se trouve au niveau 3, qui demande d’éviter les voyages, mais sans les interdire.

M. Butler déplore qu’il soit aussi compliqué de reporter un voyage alors que le premier ministre lui-même demande aux Canadiens d’éviter les déplacements à l’étranger.

«On ne veut pas non plus propager cette maladie-là. On est vraiment déchiré. On a la chance de faire ce voyage-là, mais aussi, moi j’ai toujours dit, si on court après le trouble, on augmente nos chances de le trouver. En ce moment, je cours après le trouble», affirme le voyageur.

En après-midi, vendredi, Robert Butler a reçu un appel d’Air Canada qui lui proposait un remboursement de 50% du voyage, ce que la famille refuse d’accepter.

S’il ne se fait pas créditer ou rembourser son voyage, dont le total pour les 16 membres s’élève à près de 100 000$, M. Butler ignore s’il prendra le risque de se déplacer à l’étranger ou non.

«Je vais vous dire ça le 30 au matin. Ce qui gâche mes fêtes», dit-il.

L’assurance annulation, quant à elle, ne peut pas être utilisée parce que la COVID-19 était déjà une maladie connue au moment où l’achat du voyage a été fait.

- d’après les informations de Mélissa Fauteux