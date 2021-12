Masques N-95: une «utilisation accrue» exigée par la CNESST

Une «utilisation accrue» des masques N-95 pour les travailleurs du réseau de la santé a été exigée vendredi par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST).

Une rencontre a eu lieu jeudi entre la CNESST et différents partenaires afin de répondre aux préoccupations quant à la sécurité du personnel soignant devant la récente explosion des cas de COVID-19 et la propagation du variant Omicron.

«La CNESST est sensible à la réalité des travailleuses et travailleurs de la santé qui n’ont actuellement pas l’obligation de porter un masque N-95, car ils sont hors des zones tièdes ou chaudes, mais donnent des soins dans les situations plus à risques», a indiqué l’organisation par voie de communiqué.

La CNESST a ainsi réclamé l’élargissement de l’utilisation de ces masques aux travailleurs «dans les situations les plus à risques, incluant certaines situations en zones froides».

Le port du masque N-95 pour le personnel de la santé situé en zone chaude avait été réclamé en février 2021 par la CNESST, une exigence qui a été élargie un mois plus tard en zone tiède.

